Защитник сборной Украины Ефим Конопля попал в скандальную ситуацию. Футболиста Шахтера поймали на просмотре и предпочтении пророссийского контента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.
Как зашкварился Конопля?
Еще в начале октября подписчики Конопли в инстаграм заметили странную активность от игрока. Тогда защитник поставил лайк под видео со странным контентом.
Ефим решил полюбить пророссийский мем / фото скриншот
На нем закрываются двери в метро, а сверху добавлена подпись на русском языке: "Россия не для слабых и медленных". Кроме того, Конопля полюбил нарезку лучших голов экс-игрока сборной России Романа Павлюченко.
Конопле понравилась нарезка голов Павлюченко/ фото скриншот
В свое время нападающий высказывался положительно о президенте его страны Владимире Путине. Со временем Конопля убрал лайки под этими видео, но теперь снова попал в скандал.
На этот раз лайк Ефима оказался под видео со скандальным российским политиком Владимиром Жириновским. Он умер еще в 2022 году, но запомнился откровенной антиукраинской и воинственной риторикой.
Конопля лайкает видео с Жириновским / фото скриншот
Напомним, что Конопля является основным футболистом Шахтера и сборной Украины. В составе последней защитник наиграл 25 матчей, забив два гола. С "горняками" Ефим дважды становился чемпионом УПЛ.
Скандал с Владиславом Бленуце
- В подобный скандал в начале сентября попал и нападающий Динамо Владислава Бленуце. Румын перешел из Университати Крайова за 2 миллиона евро.
- Фанаты нашли у него в соцсетях пророссийские видео с пропагандистом Соловьевым и другими скандальными личностями. Также его жена репостила видео с Владимиром Путиным.
- Бленуце извинился перед фанатами и заявил, что что он поддерживает Украину в войне против России. Также игрок отдал всю свою первую зарплату на нужды ВСУ.
- Но болельщики Динамо не хотят видеть Бленуце в киевском клубе. Игрок пока провел шесть матчей за "бело-синих", но не отметился ни одним голом.