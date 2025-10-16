Захисник збірної України Юхим Конопля потрапив у скандальну ситуацію. Футболіста Шахтаря спіймали на перегляді та вподобанні проросійського контенту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.

До теми Втік в Росію, звільнили з Динамо: хто з українських футболістів не повернувся з-за кордону

Як зашкварився Конопля?

Ще на початку жовтня підписники Коноплі в інстаграм помітили дивну активність від гравця. Тоді захисник поставив лайк під відео із дивним контентом.



Юхим вирішив вподобати проросійський мем / фото скріншот

На ньому зачиняються двері у метро, а зверху доданий підпис російською мовою: "Росія не для слабких та повільних". Крім того, Конопля вподобав нарізку найкращих голів ексгравця збірної Росії Романа Павлюченка.



Коноплі сподобалась нарізка голів Павлюченка/ фото скріншот

Свого часу нападник висловлювався позитивно про президента його країни Володимира Путіна. З часом Конопля прибрав лайки під цими відео, але тепер знову потрапив у скандал.

Цього разу лайк Юхима опинився під відео зі скандальним російським політиком Володимиром Жириновським. Він помер ще у 2022 році, але запам'ятався відвертою антиукраїнською та войовничою риторикою.



Конопля лайкає відео із Жириновським / фото скріншот

Нагадаємо, що Конопля є основним футболістом Шахтаря та збірної України. У складі останньої захисник награв 25 матчів, забивши два голи. Із "гірниками" Юхим двічі ставав чемпіоном УПЛ.

Скандал із Владіславом Бленуце