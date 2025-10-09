У вітчизняному футболі неодноразово траплялись випадки, коли гравці "зникали" у Європі. 24 канал розповідає про українських футболістів, які не повернулися зі своїми клубами в Україну.

Олександр Роспутько

Олександр Роспутько / Фото Шахтар Донецьк

Олександр Роспутько народився 10 червня 2004 року у Горлівці, що знаходиться у Донецькій області. Футболіст є вихованцем академії донецького Шахтаря, де й продовжив свою кар'єру в команді U-19.

За інформацією "UA-Football", Роспутько вирішив не повертатися в Україну після матчу Шахтаря проти Антверпена в Бельгії в Юнацькій Лізі УЄФА. Сталося це у жовтні 2023 року.

У Шахтарі прокоментували вчинок Роспутька після матчу у європейському турнірі. У клубі заявили, що футболіст раптово не з'явився на борту літака.

Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з Антверпеном. Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак,

– розповіли у Шахтарі.

Згодом виявилося що Олександр Роспутько втік в Росію. Батько футболіста пізніше розповідав місцевим медії, що його сину буде безпечніше у ворожій країні.

Відзначимо, що Шахтар відреагував на рішення Роспутька. "Гірники" розірвали угоду з футболістом в односторонньому порядку.

За даними Transfermarkt, у серпні 2025 року півзахисник приєднався до тамтешньої Чайки. Окрім того, колишній футболіст донецького Шахтаря отримав російський паспорт.

Олександр Роспутько також дав відверте інтерв'ю російським ЗМІ. Експівзахисник Шахтаря розповів про життя в Росії та як його прийняли у новій команді.

"З перших днів тут відчуваю себе комфортно: мене тепло прийняли, створені всі умови для розвитку, поступово інтегруюся в колектив. Адаптація йде за планом - працюю з тренерським штабом і партнерами по команді, щоб швидше влитися в ігровий процес", – заявив футболіст.

Ігор Омельченко

Ігор Омельченко / Фото з соцмереж футболіста

Кривбас цього літа вирушив на тренувальний збір у Словенію в межах підготовки до сезону 2025/2026. В українських ЗМІ розповсюдилась інформація про те, що голкіпер криворізького клубу Ігор Омельченко не повернувся в Україну.

Пізніше цей інцидент підтвердили у Кривбасі, опублікувавши відповідну заяву на офіційному сайті клубу.

ФК Кривбас інформує, справді, футболіст Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах в Словенії та не повернувся до України разом з командою. Клуб зв'язався з гравцем, але він відмовляється повертатись до ФК Кривбас,

– йдеться у заяві клубу.

У Кривбасі зазначили, що Омельченко має рік за контрактом. Голкіпера закликали повернутися в Україну для виконання зобов'язань передбачених угодою між клубом та футболістом. Наразі невідомо, де знаходиться воротар.

Хто такий Омельченко? Ігор Омельченко перейшов у Кривбас влітку 2022 року. У сезоні 2024/2025 голкіпер у 25 матчах за команду криворіжців U-19, пропустивши 49 голів.

Артем Кравець

Артем Кравець / Фото Динамо Київ

Артем Кравець завершив футбольну кар'єру у 2023 році – його останнім клубом був турецький Сакар'яспор. Ексфорвард Динамо до тепер працював радником Ігоря Суркіса, президента київського клубу.

Проте нещодавно відбулося скандальне звільнення Кравця з Динамо, а сам Артем звинуватив клуб у корупції. Генеральний директор киян Дмитро Бриф в інтерв'ю "Трибуні" назвав одну з причин звільнення ексфутболіста.

Функціонер розповів, що Артем Кравець вирушив на стажування за кордон та не повернувся до Києва.

Він дав зрозуміти, що працювати збирається тільки дистанційно. Але клуб не має наміру тримати людину на аутсорсі, яка не виконує поставлені завдання. Тому ми прийняли рішення завершити співпрацю,

– розповів Бриф.

Нагадаємо, що Артем Кравець захищав кольори Динамо з 2006 по 2018 рік, а також у сезоні 2020/2021. Разом з "біло-синіми" нападник двічі вигравав чемпіонат України, а також Кубок та Суперкубок країни.

Богдан В'юнник

Богдан В'юнник / Фото Лехія Гданськ

Богдан В'юнник взимку 2024 року покинув донецький Шахтар, розірвавши контракт з "гірниками". Футболіст не повернувся до розташування команди після відпустки у міжсезоння.

Натомість форвард приєднався до польської Лехії на правах вільного агента. Тоді у Шахтарі виступили з офіційною заявою щодо вчинку українського футболіста, наголосивши, що він має контракт до літа 2025 року.

Клуб неодноразово надавав футболісту можливість повернутися до розташування команди, однак він відхилив ці пропозиції. Надалі футболіст повідомив про одностороннє розірвання свого контракту із ФК Шахтар від 22 лютого 2024 року. ФК Шахтар не згодний із розірванням контракту та звертатиметься до відповідних компетентних інстанцій із позовом проти футболіста та його нового клубу ФК Лехія,

– йдеться у повідомленні клубу.

Як склалася кар'єра В'юнника у Лехії? Богдан В'юнник встиг провести 45 матчів у складі Лехії у всіх турнірах. За цей час український форвард забив вісім голів та віддав три результативні передачі.

Ігор Касьяненко

Ігор Касьяненко / Фото Чорноморець Одеса

Як повідомляє Суспільне Одеса, Ігор Касьяненко не повернувся в Україну після зборів у Туреччині. Тренер Чорноморця з фізичної підготовки не з'явився в аеропорту Анталії, звідки команда мала летіти у Кишинів – сталося це у 2024 році.

Відомо, що Касьяненко мав квиток на літак, але на борту під час виправлення тренера не виявилося. Керівництво одеського клубу засудило дії свого працівника та повідомили про інцидент у Міністерство молоді та спорту, а також ініціювали процес ануляції тренерської ліцензії фахівця.

Той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди (Касьяненко прийшов в Чорноморець на початку 2022 року – 24 канал) не має права залишатися у футболі. Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, мають знати про його хист до зради,

– йдеться у заяві Чорноморця.

Відомо, що Касьяненко вирушив разом з сім'єю у Сполучені Штати Америки. Тренер Чорноморця планував осісти у сонячному Маямі.

Раніше повідомляли про те, що Артур Рудько намагався незаконно перетнути державний кордон України. Футболіста затримала державна прикордонна служба України.