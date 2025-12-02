Коуч став жертвою провальних результатів команди у поточному сезоні. Тепер же Ігор Суркіс шукає нового наставника для команди, хоча свого часу був близьким до підписання зіркового іноземця, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

Кого запрошували Суркіси?

Ще у 2020 році Динамо міг очолити зірковий італійський спеціаліст Фабіо Капелло. За даними джерела, президент "біло-синіх" вів перемовини із наставником та хотів його бачити на чолі команди після Олексія Михайличенка.

Тоді Суркіс готовий був виділити шалені гроші задля підписання Фабіо. Італійцю пропонували зарплату в розмірі 5 мільйонів євро на рік. Втім перемовини так і не завершились успіхом.

На той момент Капелло вже був два роки без роботи. Натомість замість італійця вибір Суркісів пав на Мірчу Луческу, який привів Динамо до чемпіонства та двічі виводив команду в групову стадію Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що Фабіо запам'ятався по роботі в Мілані, з яким виграв Лігу чемпіонів у 1994 році. Пізніше тренер керував Реалом, Ромою, Ювентусом, збірними Англії та Росії, а також китайським Цзянсу Сунін.

Що з Динамо у сезоні 2025 – 2026?