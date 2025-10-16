Українець Артем Довбик не надто вдало стартував цього сезону. Новий тренер команди Джан П'єро Гасперіні не довіряє українцю місце в основі, а також футболіста критикують експерти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Voce Giallorossa.
До теми "Треба частіше зустрічатися": Довбик поділився фото із легендою Роми після дебютного голу
Що сказали про Довбика?
Із черговою оцінкою Довбика виступив відомий італійський тренер Фабіо Капелло. Спеціаліст вважає, що атакувальна ланка римлян є слабким місцем в команді.
Це команда, яка повністю довіряє своєму тренеру. Вона намагається максимально реалізувати ігрові принципи Гасперіні. Переконаний, що з часом вона стане результативнішою в атаці, навіть попри те, що Довбик не є нападником топ-рівня. Фергюсон – теж,
– зазначив Капелло.
Нагадаємо, що свого часу Фабіо працював у збірній Росії – з 2012 по 2015 роки. Разом із нею італієць провалився на чемпіонаті світу-2014. Крім того, Капелло часто захоплювався російською культурою.
Окрім цього, тренер очолював Реал, Мілан, Ювентус, Цзянсу Сунін, збірну Англії та Рому. Останніми Капелло керував з 1999 по 2004 роки і саме при ньому "вовки" виграли своє поки що останнє чемпіонство у 2001 році.
Артем Довбик у Ромі
- Український форвард став гравцем Роми влітку 2024 року. Трансфер Довбика з Жирони обійшовся італійському клубу у 30 мільйонів євро, повідомляє Transfermarkt.
- Дебютний сезон Артема видався важким для Роми, яка ледь змогла посісти 5 місце. Проте українець став головним голеадором "вовків", забивши 17 голів за кампанію.
- Влітку цього року Рома призначила тренером Джан П'єро Гасперіні, що поставило під сумніви перспективи Довбика у клубі. Крім того, римляни ще й орендували центрфорварда Брайтона Евана Фергюсона.
- У перших матчах ірландець був основним гравцем, тоді як Довбик виходив здебільшого на заміну. Проте у матчі проти Верони Артем нарешті вийшов у старті та забив перший м'яч. Тим часом Фергюсон досі голів не забивав.
- Після шести турів у Серії А Рома ділить першу сходинку з Наполі, але поступається йому за різницею м'ячів. У поточному сезоні "вовки" перемогли у семи із восьми матчів.