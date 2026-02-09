Несподівано відверту промову сайту Бенфіки "Особливий" виголосив після переможного матчу з Алверкою у чемпіонаті Португалії. На горіхи дісталося не лише Судакову.

Що Моурінью сказав про Судакова?

Сеу Жозе поскаржився, що його команда мало забиває. Претензії стосувалися в першу чергу гравців атакувального спрямування – Джанлуки Престіанні, Андреаса Ск'єльдерупа та Георгія Судакова. Португалець вважає, що його нападники та хавбеки недостатньо жадібні до голів – і про це свідчить статистика.

Скільки голів забив за свою кар’єру Престіанні? Скільки голів забив за свою кар’єру Судаков? Скільки голів забив за свою кар’єру Ск’єльдеруп? І ми говоримо про дуже хороших гравців, які сильно зростають та покращуються у багатьох аспектах гри, але нам треба покращити статистику. Атакувальні гравці повинні забивати більше ніж 9 голів. Вони повинні виходити на двозначні цифри, бо менше двозначного числа для атакувальних гравців – це замало,

– видав тираду Моурінью.

Коуч додав, що вважає Судакова хорошим гравцем у забезпеченні безперервності атаки в центральній зоні, але недостатньо якісним щодо завершення в останніх метрах.

Як Судаков виступає за Бенфіку?