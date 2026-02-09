Неожиданно откровенную речь сайта Бенфики "Особенный" произнес после победного матча с Алевркой в чемпионате Португалии. На орехи досталось не только Судакову.

Что Моуринью сказал о Судакове?

Сеу Жозе пожаловался, что его команда мало забивает. Претензии касались в первую очередь игроков атакующего направления – Джанлуки Престианни, Андреаса Скьельдерупа и Георгия Судакова. Португалец считает, что его нападающие и хавбеки недостаточно жадные до голов – и об этом свидетельствует статистика.

Сколько голов забил за свою карьеру Престианни? Сколько голов забил за свою карьеру Судаков? Сколько голов забил за свою карьеру Скьельдеруп? И мы говорим об очень хороших игроках, которые сильно растут и улучшаются во многих аспектах игры, но нам надо улучшить статистику. Атакующие игроки должны забивать больше 9 голов. Они должны выходить на двузначные цифры, потому что меньше двузначного числа для атакующих игроков – это мало,

– выдал тираду Моуринью.

Коуч добавил, что считает Судакова хорошим игроком в обеспечении непрерывности атаки в центральной зоне, но недостаточно качественным по завершению в последних метрах.

Как Судаков выступает за Бенфику?