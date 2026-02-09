Неожиданно откровенную речь сайта Бенфики "Особенный" произнес после победного матча с Алевркой в чемпионате Португалии. На орехи досталось не только Судакову.
Что Моуринью сказал о Судакове?
Сеу Жозе пожаловался, что его команда мало забивает. Претензии касались в первую очередь игроков атакующего направления – Джанлуки Престианни, Андреаса Скьельдерупа и Георгия Судакова. Португалец считает, что его нападающие и хавбеки недостаточно жадные до голов – и об этом свидетельствует статистика.
Сколько голов забил за свою карьеру Престианни? Сколько голов забил за свою карьеру Судаков? Сколько голов забил за свою карьеру Скьельдеруп? И мы говорим об очень хороших игроках, которые сильно растут и улучшаются во многих аспектах игры, но нам надо улучшить статистику. Атакующие игроки должны забивать больше 9 голов. Они должны выходить на двузначные цифры, потому что меньше двузначного числа для атакующих игроков – это мало,
– выдал тираду Моуринью.
Коуч добавил, что считает Судакова хорошим игроком в обеспечении непрерывности атаки в центральной зоне, но недостаточно качественным по завершению в последних метрах.
Как Судаков выступает за Бенфику?
- Согласно данным Transfermarkt, Судаков провел за португальский клуб в этом сезоне 41 матч во всех турнирах.
- У украинца 4 гола и 6 результативных передач.
- Летом заканчивается арендное соглашение Шахтера и Бенфики, после чего португальцы должны выкупить контракт хавбека за чуть более 20 миллионов евро.