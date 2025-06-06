Раніше в мережі завірусилися чутки, що Джан П'єро Гасперіні може очолити Рому. Клуб офіційно підтвердив призначення фахівця на посаду головного тренера, пише 24 канал з посиланням на ФК Рому.

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Гасперіні очолив Рому

Гасперіні підписав трирічний контракт з Ромою, який діятиме до літа 2028 року. Він змінив на посаді головного тренера Клаудіо Раньєрі, який особисто брав участь у процесі вибору наступника. Після завершення тренерської кар'єри Раньєрі обійме керівну посаду в клубі.

До цього Гасперіні очолював Аталанту з 2016 року. У сезоні-2023/2024 він привів бергамську команду до історичної перемоги в Лізі Європи.

Упродовж своєї кар’єри Гасперіні також працював із такими клубами, як Кротоне, Дженоа (двічі), Інтер та Палермо.

Довідка. Аталанта під керівництвом Джана П'єра Гасперіні чотири рази виборювала третє місце в Серії А.

Цікаво, що протягом сезону-2024/2025 Рома змінила трьох тренерів.