Український нападник Артем Довбик продовжує боротися за місце в основі Роми. Після матчу гравець поділився приємною світлиною із легендою клубу, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Артема Довбика.
До теми "У нього є потенціал": тренер Роми оцінив гру Довбика після першого гола українця в сезоні
Що написав Довбик про Джеко?
На минулих вихідних Артем забив свій перший гол в сезоні. Українець вразив ворота Верони та допоміг команді Гасперіні здобути перемогу. Після цього Довбик опублікував спільне фото із Едіном Джеко, зробивши веселий підпис.
Ми повинні частіше зустрічатися. Великий Едін,
– написав Артем.
Артем Довбик зробив фото із Едіном Джеко / фото з інстаграму Довбика
Також українець зізнався, що вже не вперше зустрічається із боснійським форвардом. Довбик отримав чимало порад від гравця, який забив більше сотні голів за римлян.
Я знаю історію форвардів Роми. Кілька днів тому я поговорив із Джеко. Він дав мені пораду, що я маю бути зосередженим і чесним з партнерами по команді. Для нього це завжди був ключ до успіху,
– заявив Довбик в інтерв'ю Il Romanista.
Хто такий Едін Джеко?
Нагадаємо, що зараз Едін є гравцем Фіорентини, тобто де-факто суперником Довбика та його Роми. Проте один з найкращих періодів своєї кар'єри боснієць провів саме в столиці Італії.
Форвард виступав за клуб з 2015 по 2021 роки, оформивши 119 голів у 260 матчах. У сезоні 2016-2017 Джеко виграв бомбардирські перегони в Серії А та Лізі Європи. Втім трофеї у стані вовків гравцю не підкорились.
Артем Довбик в Ромі
- Український форвард став гравцем Роми влітку 2024 року. Трансфер Довбика з Жирони обійшовся італійському клубу у 30 мільйонів євро.
- Дебютний сезон Артема видався важким для Роми, яка ледь змогла посісти 5 місце. Проте українець став головним голеадором "вовків", забивши 17 голів за кампанію.
- Влітку цього року Рома призначила тренером Джан П'єро Гасперіні, що поставило під сумніви перспективи Довбика у клубі. Крім того, римляни ще й орендували центрфорварда Брайтона Евана Фергюсона.
- У перших матчах ірландець був основним гравцем, тоді як Довбик виходив здебільшого на заміну. Проте у матчі проти Верони Артем нарешті вийшов у старті та забив перший м'яч. Тим часом Фергюсон досі голів не забивав.
- Після п'яти турів у Серії А Рома ділить першу сходинку з Міланом та Наполі, але поступається їм за різницею м'ячів. У поточному сезоні "вовки" п'ять з шести матчів.