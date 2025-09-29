Український нападник Артем Довбик продовжує боротися за місце в основі Роми. Після матчу гравець поділився приємною світлиною із легендою клубу, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Артема Довбика.

Що написав Довбик про Джеко?

На минулих вихідних Артем забив свій перший гол в сезоні. Українець вразив ворота Верони та допоміг команді Гасперіні здобути перемогу. Після цього Довбик опублікував спільне фото із Едіном Джеко, зробивши веселий підпис.

Ми повинні частіше зустрічатися. Великий Едін,

– написав Артем.



Артем Довбик зробив фото із Едіном Джеко / фото з інстаграму Довбика

Також українець зізнався, що вже не вперше зустрічається із боснійським форвардом. Довбик отримав чимало порад від гравця, який забив більше сотні голів за римлян.

Я знаю історію форвардів Роми. Кілька днів тому я поговорив із Джеко. Він дав мені пораду, що я маю бути зосередженим і чесним з партнерами по команді. Для нього це завжди був ключ до успіху,

– заявив Довбик в інтерв'ю Il Romanista.

Хто такий Едін Джеко?

Нагадаємо, що зараз Едін є гравцем Фіорентини, тобто де-факто суперником Довбика та його Роми. Проте один з найкращих періодів своєї кар'єри боснієць провів саме в столиці Італії.

Форвард виступав за клуб з 2015 по 2021 роки, оформивши 119 голів у 260 матчах. У сезоні 2016-2017 Джеко виграв бомбардирські перегони в Серії А та Лізі Європи. Втім трофеї у стані вовків гравцю не підкорились.

Артем Довбик в Ромі