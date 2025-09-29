Украинский нападающий Артем Довбик продолжает бороться за место в основе Ромы. После матча игрок поделился приятной фотографией с легендой клуба, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Артема Довбика.
По теме "У него есть потенциал": тренер Ромы оценил игру Довбыка после первого гола украинца в сезоне
Что написал Довбик о Джеко?
На минувших выходных Артем забил свой первый гол в сезоне. Украинец поразил ворота Вероны и помог команде Гасперини одержать победу. После этого Довбик опубликовал совместное фото с Эдином Джеко, сделав веселую подпись.
Мы должны чаще встречаться. Великий Эдин,
– написал Артем.
Артем Довбик сделал фото с Эдином Джеко / фото из инстаграма Довбыка
Также украинец признался, что уже не впервые встречается с боснийским форвардом. Довбик получил немало советов от игрока, который забил более сотни голов за римлян.
Я знаю историю форвардов Ромы. Несколько дней назад я поговорил с Джеко. Он дал мне совет, что я должен быть сосредоточенным и честным с партнерами по команде. Для него это всегда был ключ к успеху,
– заявил Довбик в интервью Il Romanista.
Кто такой Эдин Джеко?
Напомним, что сейчас Эдин является игроком Фиорентины, то есть де-факто соперником Довбика и его Ромы. Однако один из лучших периодов своей карьеры босниец провел именно в столице Италии.
Форвард выступал за клуб с 2015 по 2021 годы, оформив 119 голов в 260 матчах. В сезоне-2016-2017 Джеко выиграл бомбардирскую гонку в Серии А и Лиге Европы. Впрочем, трофеи в стане волков игроку не покорились.
Читайте также Лидер сборной Украины может перейти в именитый клуб из Англии – СМИ
Артем Довбик в Роме
- Украинский форвард стал игроком Ромы летом 2024 года. Трансфер Довбика из Жироны обошелся итальянскому клубу в 30 миллионов евро.
- Дебютный сезон Артема выдался тяжелым для Ромы, которая едва смогла занять 5 место. Однако украинец стал главным голеадором "волков", забив 17 голов за кампанию.
- Летом этого года Рома назначила тренером Джан Пьеро Гасперини, что поставило под сомнения перспективы Довбика в клубе. Кроме того, римляне еще и арендовали центрфорварда Брайтона Эвана Фергюсона.
- В первых матчах ирландец был основным игроком, тогда как Довбик выходил в основном на замену. Однако в матче против Вероны Артем наконец вышел в старте и забил первый мяч. Между тем Фергюсон до сих пор голов не забивал.
- После пяти туров в Серии А Рома делит первую строчку с Миланом и Наполи, но уступает им по разнице мячей. В текущем сезоне "волки" пять из шести матчей.