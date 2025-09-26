Артем Довбик может покинуть Италию и перебраться в Англию. Украинским форвардом Ромы заинтересовался клуб из Премьер-лиги, сообщает 24 канал со ссылкой на издание FootItalia.

Где продолжит карьеру Довбик?

По имеющейся информации, Вест Хэм в зимнее трансферное окно 2026 года попытается подписать Артема Довбыка. Рома оценила лидера сборной Украины в 30 – 35 миллионов евро.

Однако лондонский клуб рассматривает вариант аренды украинского футболиста. Если, конечно, не сможет договориться с "волками" о полноценном трансфере 28-летнего форварда.

Отметим, что Вест Хэм планирует уволить Грэма Поттера, который заинтересован в переходе Артема Довбыка. Однако "молотобойцы" несмотря на отставку главного тренера все равно намерены подписать лидера сборной Украины.

К слову. Артем Довбык в прошлом сезоне провел 45 матчей за Рому во всех турнирах. На счету украинского нападающего 17 голов и 4 результативные передачи.

В текущем сезоне Артем Довбик впервые вышел в стартовом составе только в матче против Ниццы, где сыграл 60 минут и не отметился голевыми действиями. Сейчас украинец имеет роль дублера Эвана Фергюсона.

Ранее El Gol Digital сообщал, что Довбик может вернуться в Испанию. Лидером сборной Украины заинтересовался Бетис, который в прошлом сезоне играл в финале Лиги конференций.

