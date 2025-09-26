Артем Довбик может покинуть Италию и перебраться в Англию. Украинским форвардом Ромы заинтересовался клуб из Премьер-лиги, сообщает 24 канал со ссылкой на издание FootItalia.
Где продолжит карьеру Довбик?
По имеющейся информации, Вест Хэм в зимнее трансферное окно 2026 года попытается подписать Артема Довбыка. Рома оценила лидера сборной Украины в 30 – 35 миллионов евро.
Однако лондонский клуб рассматривает вариант аренды украинского футболиста. Если, конечно, не сможет договориться с "волками" о полноценном трансфере 28-летнего форварда.
Отметим, что Вест Хэм планирует уволить Грэма Поттера, который заинтересован в переходе Артема Довбыка. Однако "молотобойцы" несмотря на отставку главного тренера все равно намерены подписать лидера сборной Украины.
К слову. Артем Довбык в прошлом сезоне провел 45 матчей за Рому во всех турнирах. На счету украинского нападающего 17 голов и 4 результативные передачи.
В текущем сезоне Артем Довбик впервые вышел в стартовом составе только в матче против Ниццы, где сыграл 60 минут и не отметился голевыми действиями. Сейчас украинец имеет роль дублера Эвана Фергюсона.
Ранее El Gol Digital сообщал, что Довбик может вернуться в Испанию. Лидером сборной Украины заинтересовался Бетис, который в прошлом сезоне играл в финале Лиги конференций.
Что известно о Довбыке в Роме?
Артем Довбык высказывался о своем будущем в Роме. Украинский форвард не хочет покидать команду и намерен завоевать место в основном составе.
Ньюкасл из АПЛ летом 2025 года вел переговоры с Ромой по поводу о переходе Довбика. Английский клуб хотел заменить Александера Исака, который присоединился к Ливерпулю.
Артем Довбык летом 2024 года подписал пятилетний контракт с "волками". Соглашение украинского футболиста с итальянский клубом рассчитано до лета 2029 года.