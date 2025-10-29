Команда Артема Довбика принимала аутсайдера турнира Парму. Украинец в очередной раз остался на скамейке запасных, ведь под руководством Джан Пьеро Гасперини он редко попадает в старт, сообщает 24 Канал.

Как Довбик забил Парме?

Несмотря на игнорирование со стороны тренера украинцу удалось стать героем встречи. Уже на 7-й минуте травму получил конкурент Артема по позиции Эван Фергюсон.

Однако вместо ирландца Гасперини выпустил не Довбика, а Леона Бейли. И даже когда после перерыва наставник заменял ямайца, то все равно отдал предпочтение Эль-Айнауи.

В конце концов Артем получил свой шанс на 73-й минуте, выйдя вместо Суле. Рома уже минимально вела в счете, но украинцу удалось удвоить преимущество команды.

Артем Довбик забил второй гол в сезоне: смотреть видео

На 81-й минуте Довбик получил мяч после отскока от соперника и точно пробил с разворота. Поскольку Парме удалось отыграть один мяч, то именно гол Довбика стал победным для Ромы (2:1).

