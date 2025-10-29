Команда Артема Довбика принимала аутсайдера турнира Парму. Украинец в очередной раз остался на скамейке запасных, ведь под руководством Джан Пьеро Гасперини он редко попадает в старт, сообщает 24 Канал.
Как Довбик забил Парме?
Несмотря на игнорирование со стороны тренера украинцу удалось стать героем встречи. Уже на 7-й минуте травму получил конкурент Артема по позиции Эван Фергюсон.
Однако вместо ирландца Гасперини выпустил не Довбика, а Леона Бейли. И даже когда после перерыва наставник заменял ямайца, то все равно отдал предпочтение Эль-Айнауи.
В конце концов Артем получил свой шанс на 73-й минуте, выйдя вместо Суле. Рома уже минимально вела в счете, но украинцу удалось удвоить преимущество команды.
Артем Довбик забил второй гол в сезоне: смотреть видео
На 81-й минуте Довбик получил мяч после отскока от соперника и точно пробил с разворота. Поскольку Парме удалось отыграть один мяч, то именно гол Довбика стал победным для Ромы (2:1).
Рома в сезоне 2025/2026
- Для Довбика это лишь второй гол в текущем сезоне. Украинец наиграл 11 матчей, однако в большинстве из них выходил на замену.
- Летом Рому возглавил Джан Пьеро Гасперини, который перестал видеть в Артеме игрока основы. На его позицию римляне арендовали Эвана Фергюсона из Брайтона и Леона Бэйли из Астон Виллы.
- Впрочем "волки" показывают солидные результаты в этом сезоне. Команда выиграла 7 из девяти матчей в Серии А, благодаря чему делит 1-2 места с Наполи.
- Зато в Лиге Европы дела идут не так хорошо. Рома проиграла две из трех встреч и занимает текущее 23 место. Ранее была информация об интересе к Довбику со стороны трех клубов топ-лиг.