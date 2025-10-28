Джан Пьеро Гасперини не слишком рассчитывает на уроженца Черкасс, который начал получать значительно меньше игровой практики. Этим могут воспользоваться другие клубы, которые сейчас внимательно следят за ситуацией вокруг Артема Довбика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Legioners UA.

Где может продолжить карьеру Довбик?

Украинским нападающим интересуются представители итальянской Серии А и Английской Премьер-лиги. Известный инсайдер Экрем Конур заявил, что возможность трансфера сейчас рассматривают Аталанта, Милан и Борнмут.

Что интересно, за каждый из этих клубов ранее выступали украинские футболисты. За бергамасков играли Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, за "россонери" феерил Андрей Шевченко, а "вишен" до августа 2025 года представлял Илья Забарный, который перешел в ПСЖ.

Важно. Официальных предложений пока не было, однако Рома готова рассмотреть трансфер Артема Довбика и определились с ценником на него. Римляне оценили нападающего сборной Украины в 27 миллионов евро.

Отметим, что накануне Игорь Цыганык рассказал в программе Цыганик Live, хочет ли сам форвард покинуть "волков". По его словам, Артем Довбик не имеет таких планов.

Абсолютно авторитетно заявляю: Довбик из Ромы уйти не хочет и не собирается на данный момент. Что бы там не рассказывали скауты, руководство, что бы они там не писали, сам Довбик уходить из Ромы не собирается,

– сказал журналист

Что известно о карьере Довбика в Роме?