К сожалению, такая участь уже совсем скоро может постигнуть еще одного представителя Украинской Премьер-лиги. С высокой вероятностью после завершения нынешнего сезона львовский Рух прекратит свое существование, сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.
Почему Рух может прекратить существование?
Инсайдер Игорь Бурбас заявил, что владелец "желто-черных" Григорий Козловский решил изменить философию своего клуба. Он планирует сосредоточиться исключительно на развитии академии.
"Я все больше нахожу подтверждений, общаясь с разными людьми, что Рух – это команда без будущего. Сейчас философия и стратегия Григория Козловского заключается в том, что после завершения сезона он снимает Рух с участия в УПЛ.
Вылетает команда, не вылетает – Руха в следующем сезоне в УПЛ или в Первой лиге не будет. У Руха дальше есть только одно будущее – на уровне академии. Вот футбольная академия детская, я так понимаю, под Карпаты будет существовать и дальше. Руха как самобытного клуба уже не будет", – заявил Бурбас.
По словам журналиста, Григорий Козловский еще теоретически может изменить свое решение. Однако пока все идет к тому, что "клуб доживает последний сезон".
Напомним, что в последнем туре Рух сыграл вничью с Карпатами во львовском дерби со счетом 0:0. После этого поединка произошла массовая драка.
Что известно о Рухе?
Клуб был основан в 2003 году по инициативе именитого тренера Мирона Маркевича.
В УПЛ "желто-черные" играют с сезона-2020/2021. Лучше всего львовяне выступили в кампании-2023/2024, когда финишировали на шестом месте, остановившись в шаге от зоны еврокубков.
Сейчас Рух занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ после десяти туров. Подопечные Ивана Федыка набрали лишь семь очков.
В Кубке Украины львовяне дошли до 1/8 финала, где 29 октября сыграют против ЛНЗ. Стартовый свисток прозвучит в 14:30.