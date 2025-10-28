На жаль, така доля вже зовсім скоро може спіткати ще одного представника Української Прем'єр-ліги. З високою ймовірністю після завершення нинішнього сезону львівський Рух припинить своє існування, повідомляє 24 Канал із посиланням на BurBuzz.

Чому Рух може припинити існування?

Інсайдер Ігор Бурбас заявив, що власник "жовто-чорних" Григорій Козловський вирішив змінити філософію свого клубу. Він планує зосередитися виключно на розвитку академії.

"Я все більше знаходжу підтверджень, спілкуючись із різними людьми, що Рух – це команда без майбутнього. Зараз філософія та стратегія Григорія Козловського полягає в тому, що після завершення сезону він знімає Рух з участі в УПЛ.

Вилітає команда, не вилітає – Руха в наступному сезоні в УПЛ або в Першій лізі не буде. У Руха далі є тільки одне майбутнє – на рівні академії. Ось футбольна академія дитяча, я так розумію, під Карпати буде існувати й надалі. Руха як самобутнього клубу вже не буде", – заявив Бурбас.

За словами журналіста, Григорій Козловський ще теоретично може змінити своє рішення. Проте наразі все йде до того, що "клуб доживає останній сезон".

Нагадаємо, що в останньому турі Рух зіграв внічию з Карпатами у львівському дербі з рахунком 0:0. Після цього поєдинку сталася масова бійка.

Що відомо про Рух?