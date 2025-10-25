У суботу, 25 жовтня, на львівському стадіоні "Україна" відбувся центральний матч 10-го туру УПЛ. В очному протистоянні зустрілися Карпати та Рух, пише 24 Канал.

Що спровокувало бійку в матчі Карпати – Рух?

Футболісти обох команд за весь ігровий час не спромоглися забити бодай один м'яч. Однак це не зменшує напругу поєдинку.

Гаряче на полі стало у компенсований час, коли гравці Карпат та Руху показали свої вміння у володінні прийомами рукопашного бою.

Після боротьби за м'яч між Богданом Слюбиком та Жаном Педрозу на газоні опинився захисник Руху. До нього одразу підбіг тренер Карпат Владислав Лупашко та на підвищених тонах висловив свої претензії. Очевидно він звинуватив гравця у затримці часу та симуляції.

Після цього команди пішли "стінка на стінку". Зрештою тренерам вдалося вгамувати емоції своїх гравців. Головний суддя зустрічі Клим Заброда показав дві жовті картки Ростиславу Ляху (Рух) та Жану Педрозу (Карпати).

Відео бійки у матчі Карпати – Рух

У підсумку матч завершився внічию – 0:0.

Як Карпати та Рух грали у львівському дербі?