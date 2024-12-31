Власники львівських клубів Карпати та Рух прийняли рішення про об'єднання. Про це повідомила пресслужба "левів", пише 24 Канал.

Читайте також Карпати зароблять кругленьку суму за трансфер гравця збірної України

У Львові буде один клуб

Об'єднання двох непримиренних суперників по УПЛ відбудеться на початку сезону 2025/26. Поточний чемпіонат обидві львівські команди дограють окремо.

Основна команда об'єднаного клубу буде створена на базі Карпат. Рух з літа 2025 року займатиметься виключно академією.

"Львів вартий більшого – Клубу, який буде стабільно боротись за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти нашу країну в європейських клубних змаганнях.

Така мета у наш непростий час потребує нестандартних дій та рішень. Власне тому засновники та керівники обидвох клубів вирішили об’єднати зусилля задля розвитку футбольного клубу Карпати", – йдеться у заяві Карпат.

Нагадаємо, що за підсумком осінньої частини чемпіонату Карпати з 24 очками займає 6 сходинку в турнірній таблиці. Рух поступається одним балом та посідає 7 місце.