Мова йде про Максима Мельниченка, який із вересня 2024-го року виступав в оренді у житомирському клубі до кінця поточного сезону-2024/2025. Контракт 19-річного опорного півзахисника належить Карпатам, які, схоже, не розраховують на талановитого гравця.

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Хороші гроші для "левів"

Чим може скористатись Полісся та викупити футболіста у "левів". За інформацією відомого коментатора Віктора Вацка, львівський клуб може солідно заробити на трансфер Мельниченка, передає 24 Канал.

Чув, що тільки за оренду Карпати отримали 400 тисяч євро. А з правом викупу….Я можу помилятися, але з правом викупу там буде понад мільйон євро,

– сказав Вацко у своїй авторській програмі.

Нагадаємо, що Мельниченко підписав контракт із Карпатами, які повернулись в УПЛ, на початку липня 2024-го року. Футболіст уклав угоду із "зелено-білими" до кінця червня 2026-го року.

У футболці головної команди Карпат Мельниченко так і не встиг зіграти жодного матчу. Натомість провів 4 гри за юнацьку команду "левів" U-19 (один асист). Гравець приходив у клуб ще при наставництві Мирона Маркевича, а от у плани Владислава Лупашка він, схоже, не входить.

До слова, Карпати закінчили 2024-й рік на 6-му місці у турнірній таблиці УПЛ-2024/2025, набравши 24 бали. Полісся ж із 27 очками йде п'ятим.