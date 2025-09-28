Поединок 5-го тура Серии А Рома – Верона состоялся в воскресенье, 28 сентября. Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини впервые доверил место в стартовом составе Артему Довбику, пишет 24 Канал.
Как Довбик забил первый гол в сезоне?
Уже в дебюте матча Артем Довбик открыл счет собственным голам в сезоне. Украинец ударом головой замкнул навес от партнера по команде Зеки Челика. Отметим мастерство форварда, который пробил из неудобного положения в окружении игроков Вероны.
Видео гола Довбыка
На 60-й минуте встречи Гасперини посадил на скамейку запасных Довбика, выпустив на поле основного форварда Ромы в этом сезоне Эвана Фергюсона.
За 11 минут до завершения матча Матиас Суле сыграл на добивании, установив окончательный счет. Рома одержала четвертую победу в чемпионате и вышла на второе место в таблице.
Рома – Верона 2:0
Голы: Довбик, 7, Суле, 79
Какая статистика Довбика в Роме?
- Напомним, что новый сезон Артем Довбик в Роме начал со статуса запасного форварда. Гасперини преимущественно выпускал украинца на замену. Лишь в 1-м туре Лиги Европы нападающий вышел в основе, но не отметился результативными действиями.
- Всего в нынешнем сезоне Довбик сыграл за Рому 5 матчей и отметился одним голом.
- В сезоне 2024/25 украинец стал лучшим бомбардиром римлян, забив 17 голов в 45 матчах.
- Ранее сообщалось, что зимой Артем может вернуться в Испанию. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 30 миллионов евро.