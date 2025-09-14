Артем Довбык может покинуть итальянский клуб уже зимой этого года. Лидера сборной Украины хотят увидеть в Испании, сообщает 24 канал со ссылкой на El Gol Digital.

В каком клубе Довбык продолжит карьеру?

Артем Довбык может продолжить выступления в испанской Ла Лиге. Украинским форвардом интересуется Бетис, который уже хотел подписать футболиста летом этого года.

Рома не против была отпустить Довбыка к "зелено-белым". Однако итальянский клуб хотел провести полноценный трансфер, тогда как испанцы намеревались арендовать украинского футболиста.

Бетис готов снова попытаться подписать Артема Довбыка в зимнее трансферное окно. Однако пока неизвестно, будет ли это полноценный переход, или "зелено-белые" будут пытаться арендовать лидера сборной Украины.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем Довбык стал лучшим бомбардиром Ромы. Украинский форвард забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в футболке "волков" во всех турнирах.

Как складывается карьера Довбыка в Роме?