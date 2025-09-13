Бытует мнение, что спорт – это занятие для богатых. На самом деле различные виды спорта доступны любому слою населения, но в этой сфере действительно можно заработать немалые деньги. 24 Канал представляет рейтинг самых богатых спортсменов Украины.

Кто самый богатый спортсмен Украины?

За основу взяты средние доходы атлетов за год, которые доступны в открытых источниках. Данные могут быть не совсем точными. Если зарплаты игроков обычно известны широкой общественности, то вот доходы от спонсорских контрактов обычно скрыты.

Что интересно, топ-десятку составили исключительно мужчины. Среди женщин наибольший доход имеет теннисистка Элина Свитолина (1,9 миллиона долларов в год), тогда как игрок с 10-го места зарабатывает почти вдвое больше.

10. Виталий Миколенко (футбол)

3 миллиона долларов



Виталий Миколенко уже три года стабильно играет в АПЛ / фото Getty Images

Воспитанник Динамо является основным левым защитником сборной Украины. В 2022-м Виталий перебрался в Эвертон, где сразу закрепил за собой место в основе. Ожидается, что уже совсем скоро игрок пойдет на повышение.

9. Алексей Лень (баскетбол)

3,3 миллиона долларов



Алексей Лень выступал в этом году за Лос-Анджелес Лейкерс / фото Getty Images

Уроженец Луганска уже больше десяти лет играет в НБА. На счету Леня около 700 матчей, но его единственным трофеем стал Кубок Украины в 2011-м в составе Днепра.

8. Илья Забарный (футбол)

3,4 миллиона долларов



Илья Забарный пошел на повышение этим летом / фото Getty Images

Илья добился очень быстрого прогресса, влетев в основу Динамо и сборной Украины в 2020 году. Это ему позже позволило получить приглашение из Борнмута, где он прекрасно реализовал свой шанс. А уверенная игра за "вишен" привела Забарного в этом году к трансферу в ПСЖ, который недавно выиграл Лигу чемпионов.

7. Святослав Михайлюк (баскетбол)

3,5 миллиона долларов



Святослав Михайлюк уже семь лет играет в НБА / фото Getty Images

Михайлюк является уже опытным баскетболистом для НБА. Игрок переехал в США в 2014-м в университет Канзаса, а через четыре года был взят на драфте самими Лейкерс.

6. Василий Ломаченко (бокс)

3,7 миллиона долларов



Василий Ломаченко уже завершил карьеру боксера / фото Getty Images

Скандальный Лома уже завершил карьеру, но остается одним из лучших боксеров в истории Украины. Василий хозяйничал в легком дивизионе, выиграл немало поясов, но так и не добрался до абсолюта. К сожалению, его политическая и общественная позиция испортили его имидж в глазах большинства украинцев.

5. Артем Довбик (футбол)

3,9 миллиона долларов



Артем Довбик переживает непростые времена в Роме / фото Getty Images

Артем является основным нападающим сборной Украины, за которую он забил 11 голов. Пиком его карьеры стал переход в Жирону в 2023 году, ведь в первый же сезон Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Впрочем трансфер в Рому в прошлом году затормозил его карьеру и теперь Артем должен бороться за место в основе кризисного клуба.

4. Анатолий Трубин (футбол)

4,2 миллиона долларов



Анатолий Трубин стал игроком основы Бенфики / фото Getty Images

Основной вратарь сборной Украины уверенно шагает к международному признанию и выступлениям за топ-клубы. После прогресса в Шахтере Анатолий верно выбрал дальнейший вектор, перейдя в Бенфику. Там кипер вытеснил основного вратаря и уже два года является безоговорочным футболистом старта.

3. Михаил Мудрик (футбол)

6,6 миллионов долларов



Мудрик не играет за Челси уже почти год / фото Getty Images

Карьера Мудрика обещала стать звездной и яркой. Вингер зажег в Шахтере, что позволило клубу выручить аж 70 миллионов евро за трансфер в Челси. Однако адаптация в Лондоне оказалась тяжелой, а в декабре прошлого года в организме Михаила нашли допинг. К сожалению, это надолго выбило его из футбола и пока непонятно, когда украинец сможет восстановить карьеру.

2. Александр Зинченко (футбол)

9 миллионов долларов



Александр потерял место в основе Арсенала / фото Getty Images

Похоже, что карьера Зинченко понемногу идет на спад. Александр пережил яркие моменты в футболках Манчестер Сити и Арсенала, став четырежды чемпионом АПЛ. В последнее же время украинец проигрывал конкуренцию на левом фланге защиты "канониров", поэтому согласился на аренду в Ноттингем Форест. А уже следующим летом Александр вообще станет свободным агентом.

1. Александр Усик (бокс)

54 миллиона долларов



Александр Усик уже трижды становился абсолютным чемпионом мира / фото Getty Images

Усик – безусловно лучший спортсмен современной Украины. Боксер зарабатывает в пять раз больше любого другого отечественного спортсмена. И это неудивительно, учитывая невероятные успехи в ринге.

Александр до сих пор не потерпел ни одного поражения и уже трижды смог стать абсолютным чемпионом мира. Два раза – в супертяжелом весе, чего никто не делал с 1999 года. Более того, Усик даже входит в топ-10 самых оплачиваемых спортсменов всего мира.