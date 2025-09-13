Існує думка, що спорт – це заняття для багатих. Насправді різні види спорту доступні будь-якому прошарку населення, але в цій сфері і справді можна заробити чималі гроші. 24 Канал представляє рейтинг найбагатших спортсменів України.

До теми Спортсмени, які стали обличчям і символом України за часи незалежності

Хто найбагатший спортсмен України?

За основу взяті середні доходи атлетів за рік, які доступні у відкритих джерелах. Дані можуть бути не зовсім точними. Якщо зарплати гравців зазвичай відомі широкому загалу, то ось доходи від спонсорських контрактів зазвичай приховані.

Що цікаво, топ-десятку склали виключно чоловіки. Серед жінок найбільший дохід має тенісистка Еліна Світоліна (1,9 мільйона доларів на рік), тоді як гравець з 10-го місця заробляє майже вдвічі більше.

10. Віталій Миколенко (футбол)

3 мільйони доларів



Віталій Миколенко вже три роки стабільно грає в АПЛ / фото Getty Images

Вихованець Динамо є основним лівим захисником збірної України. У 2022-му Віталій перебрався в Евертон, де одразу закріпив за собою місце в основі. Очікується, що вже зовсім скоро гравець піде на підвищення.

9. Олексій Лень (баскетбол)

3,3 мільйона доларів



Олексій Лень виступав цього року за Лос-Анджелес Лейкерс / фото Getty Images

Уродженець Луганська вже більше десяти років грає в НБА. На рахунку Леня близько 700 матчів, але його єдиним трофеєм став Кубок України у 2011-му у складі Дніпра.

8. Ілля Забарний (футбол)

3,4 мільйона доларів



Ілля Забарний пішов на підвищення цього літа / фото Getty Images

Ілля домігся дуже швидкого прогресу, влетівши в основу Динамо та збірної України у 2020 році. Це йому пізніше дозволило отримати запрошення з Борнмута, де він прекрасно реалізував свій шанс. А впевнена гра за "вишень" привела Забарного цього року до трансферу в ПСЖ, який нещодавно виграв Лігу чемпіонів.

7. Святослав Михайлюк (баскетбол)

3,5 мільйона доларів



Святослав Михайлюк вже сім років грає у НБА / фото Getty Images

Михайлюк є вже досвідченим баскетболістом для НБА. Гравець переїхав до США у 2014-му в університет Канзасу, а за чотири роки був взятий на драфті самими Лейкерс.

6. Василь Ломаченко (бокс)

3,7 мільйона доларів



Василь Ломаченко вже завершив кар'єру боксера / фото Getty Images

Скандальний Лома вже завершив кар'єру, але залишається одним з найкращих боксерів в історії України. Василь господарював у легкому дивізіоні, виграв чимало поясів, але так і не добрався до абсолюту. На жаль, його політична та суспільна позиція зіпсували його імідж в очах більшості українців.

Читайте також Від "Анаконди" до Усика: найвидатніші звитяги і рекорди українського спорту за роки незалежності

5. Артем Довбик (футбол)

3,9 мільйона доларів



Артем Довбик переживає непрості часи в Ромі / фото Getty Images

Артем є основним нападником збірної України, за яку він забив 11 голів. Піком його кар'єри став перехід в Жирону у 2023 році, адже у перший же сезон Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Втім трансфер у Рому торік загальмував його кар'єру і тепер Артем має боротися за місце в основі кризового клубу.

4. Анатолій Трубін (футбол)

4,2 мільйона доларів



Анатолій Трубін став гравцем основи Бенфіки / фото Getty Images

Основний воротар збірної України впевнено крокує до міжнародного визнання та виступів за топ-клуби. Після прогресу в Шахтарі Анатолій вірно обрав подальший вектор, перейшовши у Бенфіку. Там кіпер витіснив основного воротаря і вже два роки є беззастережним футболістом старту.

3. Михайло Мудрик (футбол)

6,6 мільйона доларів



Мудрик не грає за Челсі вже майже рік / фото Getty Images

Кар'єра Мудрика обіцяла стати зірковою та яскравою. Вінгер запалив у Шахтарі, що дозволило клубу виручити аж 70 мільйонів євро за трансфер у Челсі. Проте адаптація у Лондоні виявилась важкою, а у грудні минулого року в організмі Михайла знайшли допінг. На жаль, це надовго вибило його з футболу і поки незрозуміло, коли українець зможе відновити кар'єру.

2. Олександр Зінченко (футбол)

9 мільйонів доларів



Олександр втратив місце в основі Арсеналу / фото Getty Images

Схоже, що кар'єра Зінченка потроху йде на спад. Олександр пережив яскраві моменти у футболках Манчестер Сіті та Арсеналу, ставши чотири рази чемпіоном АПЛ. Останнім же часом українець програвав конкуренцію на лівому фланзі захисту "канонірів", тому погодився на оренду в Ноттінгем Форест. А вже наступного літа Олександр взагалі стане вільним агентом.

1. Олександр Усик (бокс)

54 мільйони доларів



Олександр Усик вже тричі ставав абсолютним чемпіоном світу / фото Getty Images

Усик – беззаперечно найкращий спортсмен сучасної України. Боксер заробляє у п'ять разів більше за будь-якого іншого вітчизняного спортсмена. І це недивно, враховуючи неймовірні успіхи в ринзі.

Олександр досі не зазнавав жодної поразки та вже тричі зміг стати абсолютним чемпіоном світу. Два рази – у надважкій вазі, чого ніхто не робив з 1999 року. Ба більше, Усик навіть входить у топ-10 найбільш оплачуваних спортсменів усього світу.