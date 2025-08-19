Чого тільки вартує побиття світового рекорду у виконанні Ярослави Магучіх чи історичне "золото" жіночої збірної України на зимових Олімпійських іграх у Сочі-2014. 24 Канал розповідає про найбільші перемоги та рекорди українського спорту за ці 34 роки.

Варте уваги Спортсмени, які стали обличчям і символом України за часи незалежності

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід – українська зірка дзюдо, чемпіонка світу та Європи, яка гучно заявила на увесь світ ще у 2018-му році. На той момент дзюдоїстці було лише 17 років.



Дар'я Білодід / Фото Getty Images

На ЧС-2018 Білодід здобула перемоги над представницями із Косово та Китаю. У чвертьфінальному раунді Дар'я здолала Отгонцецег Галбадрах із Казахстану, а в 1/2 фіналу українка впоралась із тоді чинною чемпіонкою Олімпіади аргентинкою Паулою Парето.

У фіналі чемпіонату світу Білодід була сильнішою за японку Фуну Тонакі. Завдяки цій перемозі Дар'я вперше стала чемпіонкою світу. Також цього дня українській дзюдоїстці вдалось ще одне вікове досягнення. Дар'я Білодід стала наймолодшою в історії чемпіонкою світу з дзюдо. Українка нею стала у віці 17 років та 11 місяців.

До слова. Білодід перевершила віковий рекорд, який належав японці Рійоко Тамурі із 1993 року. Японська дзюдоїстка стала чемпіонкою світу, коли їй виповнилось 18 років та 1 місяць.

Відео фінальної сутички ЧС-2018 Білодід – Тонакі

Вже на наступному Мундіалі (2019) Білодід знову дісталась до фіналу, у якому перемогла японку Фуну Тонакі. І знову Дар'я стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.

Пригадаємо, що Білодід у Токіо-2020 завоювала "бронзу" олімпійських ігор у вазі до 48 кілограмів. Дар'я принесла Україні першу медаль Ігор у Японії.

Олексій Середа

Олексій Середа вже у свої 19 років також заслужено входить у наш список. Стрибун у воду увійшов в історію цього виду спорту ще у 2019-му, коли Олексію було лише 13 років.



Олексій Середа / Фото Getty Images

На домашньому чемпіонаті Європи у Києві Середа у парі із Олегом Сербіним показав другий результат (синхронна вишка, 10 метрів). Після чого став чемпіоном Європи в індивідуальних стрибках (результат 488,85 бала) перед рідною публікою. Завдяки цій перемозі Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду в історії.

Історичний виступ Середи на Євро-2019: дивіться відео

Відтоді розпочався зірковий шлях українського стрибуна у воду. Станом на 2025-й рік за спиною Середи срібні та бронзові медалі чемпіонату світу з водних видів спорту, а також золоті та срібні нагороди чемпіонату Європи (зі стрибків у воду та водних видів спорту). Також Олексій є дворазовим чемпіоном Європейських ігор (2023, Краків).

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко – колишній форвард збірної України, київського Динамо, італійського Мілана та лондонського Челсі. За його спиною понад сотня матчів за "синьо-жовтих", а у 2004-му Шева став одним із трьох володарів "Золотого м'яча" із України.



Андрій Шевченко / Фото Getty Images

Андрій Миколайович залишається єдиним українським володарем цієї нагороди за часів незалежності. Адже Олег Блохін та Ігор Бєланов отримували "Золоті м'ячі" у 1975-му та 1986-му роках відповідно.

Шевченко здобув "Золотий м'яч" під час своїх виступів за італійський Мілан (322 матчі).



Шевченко із "Золотим м'ячем-2004" / Фото Getty Images

Нагадаємо, що у 2004-му Шевченко став найкращим футболістом року. У сезоні-2003/2004 український форвард став найкращим бомбардиром італійської Серії А (24 голи). Із 2002/2003 по 2004/2005 сезони Шевченко разом із "россонері" здобував різні трофеї в Італії та Суперкубок УЄФА (2003/2004).

Олександр Усик

Олександр Усик – один із найкращих боксерів в історії. За його спиною вже 24 переможні бої (15 – нокаутом) на профі-рингу. 19 липня українець повернув собі звання "абсолюта" у хевівейті завдяки перемозі у реванші над Даніелем Дюбуа.



Олександр Усик / Фото Getty Images

Нагадаємо, що вперше Усик став абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі у травні 2024-го, коли вперше переміг Тайсона Ф'юрі. Тоді Усик став першим "абсолютом" із 1999-го року після Леннокса Льюїса.

Відеоогляд першого бою Усик – Ф'юрі

Попереду у непереможного українця "прощальний танець" у професіоналах. Не виключено. що Олександр може провести трилогію із Ф'юрі.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна – найтитулованіша українська тенісистка в історії. Колишня третя ракетка, а від 2022-го року ще й мама маленької донечки Скай, феєрично повернулась на корт після народження дитини.



Еліна Світоліна / Фото Getty Images

Перед паузою у кар'єрі Світоліна завоювала "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо-2020. У бронзовому фіналі Еліна у драматичному матчі у трьох сетах обіграла Олену Рибакіну із Казахстану – 1:6, 7:6 та 6:4. Світоліна здобула перше медаль для українського тенісу в історії Олімпіади.

Це історична нагорода для українського тенісу на Олімпіаді. Перед цим у 2008 році українські тенісистки зайняли 4-те місце у парному розряді.

Відеоогляд бронзового фіналу Світоліна – Рибакіна

Сергій Бубка

Сергій Бубка – у минулому титулований стрибун із жердиною, рекорд якого тримався аж до 2020-го року. У 1994-му Бубка встановив світовий рекорд (6,14 метра) в Італії. Українець став першою людиною, яка стрибнула із жердиною вище шести метрів.



Сергій Бубка / Фото Getty Images

На Діамантовій лізі у Римі шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс стрибнув на 6,15 метра, перевершивши рекорд українця до якого після 24 лютого 2022 року зібралось чимало запитань.

Відео, як Бубка встановив світовий рекорд

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх – чемпіонка (2024) та призерка (2020) Олімпійських ігор зі стрибків у висоту. За спиною легкоатлетки ціла низка нагород із елітних змагань.



Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

Однак окрім нагород уродженка Дніпра є світовий рекорд. На етапі Діамантової ліги у Парижі Магучіх побила світовий рекорд Стефки Костадінової, який тримався із 1987-го року. Тоді представниця Болгарії підкорила висоту 2,09 метра, а Ярослава перевершила на один сантиметр (2,10).

Відео світового рекорду Магучіх

Жіноча збірна України з біатлону

21 лютого 2014 року… День, який назавжди закарбувався у пам'яті уболівальників українського біатлону. Того дня жіноча збірна України з біатлону завоювала історичне "золото" в естафеті. Синьо-жовта збірна тріумфувала у наступній четвірці – Юлія Джима, Валентина та Віта Семеренко та Олена Підгрушна.



"Золото" жіночої збірної України з біатлону у Сочі-2014 / Фото Getty Images

Історичні медалі українки здобули у російському місті Сочі.

Фаворитками естафети були німкені, але вже на першому етапі відвалились від лідерок. Українська збірна рівно провела усі чотири етапи естафети. Свою перевагу українки дотримали до останнього етапу, де нашу команду представляла Підгрушна.

Українки стали олімпійськими чемпіонками-2014, випередивши росіянок та норвежок, які відповідно посіли друге та третє місця.

Відео золотої жіночої естафети для України на Іграх-2014

На жаль, наші біатлоністки більше не потішили нас подібними нагородами.