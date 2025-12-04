Стрибунка у воду змінила громадянство потайки від тренерського штабу, Федерації та Міністерства молоді та спорту України. 24 Канал розповідає, хто така Софія Лискун, яка поповнила список українських спортсменів-зрадників.

Що відомо про стрибунку у воду Лискун, яка родом із Луганська?

Софія Лискун народилась 7 лютого 2002 року у Луганську. Із дитинства займалась спортом у СДЮШОР "Олімпійська надія". Як повідомляє Вікіпедія, її першим тренером був Андрій Ширідега. Навчалась дівчина у Луганському обласному ліцеї-інтернаті фізичної культури та спорту.

Тому війна проти Росії для спортсменки розпочалась ще у 2014 році. В інтерв'ю OBOZREVATEL ще у 2022-му Лискун розповідала, що за ці роки навчилась абстрагуватись у басейні від того, що відбувається, щоб зайві думки не лізли до неї у голову.

Луганськ? А що розповідати? Після окупації 2014 року я прожила там ще два роки. І це було не дуже весело, скажімо так. А коли база в Києві відбудувалася, то я переїхала сюди і знову почала тренуватися,

– пригадувала Софія.

Чому Лискун відновила кар'єру?

Після Олімпійських ігор у Токіо 2020, яка через пандемію коронавірусу відбувалась у 2021 році, Софія несподівано оголосила про закінчення професійної кар'єри.

Зрадниця розповіла, чому вирішила відновити кар'єру.

"Мабуть, тому що я 15 років у цьому спорті. Коли я завершила кар’єру і пішла тренувати діток, то подумала, що мені сумно живеться. Не було іншого виходу, і я пішла тренуватися. Травма у мене була і кожен день є. З цим доведеться жити тепер. Відійшла від цього і просто пішла звільнилась. Як у всіх спортсменів постійно щось турбує, то спина, то шия, то нога", – зізналась Лискун.



Софія Лискун / Фото Getty Images

Відзначимо, що Ігри у Японії були дебютними для Софії. У 2024-му в Парижі (Франція) Лискун знову представляла Україну. Завоювати олімпійські медалі під синьо-жовтим прапором їй не вдалось.

Який власний бренд створила спортсменка?

У листопаді минулого 2024 року спортсменка сповістила про запуст свого власного бренду купальників. Віцечемпіонка світу особисто взяла участь у розробці дизайну та пошуку матеріалів для пошиття, обравши італійські матеріали.

Це бренд для тих, хто любить виділятися та цінує комфорт. Купальники Fenix ніби стають другою шкірою – зручні, ніщо не заважає, все продумано до дрібниць,

– цитувала слова стрибунки у воду Ukrainian Diving Federation.



У Лискун власний бренд купальників / Фото з фейсбуку Ukrainian Diving Federation

Які спортивні досягнення є у доробку Лискун?

23-річна стрибунка у воду, яка у 2022-му завоювала "срібло" чемпіонату світу в угорському Будапешті (змішана синхронна вишка, 10 метрів).

Майстер спорту України міжнародного класу (2017).

Дворазова чемпіонка Європи (2018, 2024) та призерка Євро (2021, 2022 та 2024).

Призерка Юнацьких Олімпійських ігор 2018.

Цікаво. Софія Лискун отримувала президентську стипенді. після здобуття "бронзи" на чемпіонаті Європи у Києві (2017).

Чому Лискун змінила громадянство?

Нічого не передбачало біди. Про це заявляв сам Матвій Бідний. Міністр молоді та спорту України розповів в інтерв'ю виданню Чемпіон, що Лискун не робила жодних натяків на бажання змінити громадянство. Натомість спортсменка взяла відпустку за власний кошт та поїхала у Польщу, пояснивши це тим, що у неї там особисте життя.

Після чого Софія опинилась у Луганську.

На змаганнях Лискун патріотично позувала фотографам із прапором України та тримала руку на серці під час виконання державного гімну під час церемоній нагороджень.

Український гімн на честь перемоги Лискун та Байло: дивіться відео

В інтерв'ю пропагандистським ЗМІ Лискун пояснила, чому вирішила відректись від української збірної. Вона запевняла, що зіштовхувалась в Україні із дискримінацією. Все через те, що Софія підтримувала зв'язок зі своєю першою тренеркою, яка виїхала до столиці Росії.

Водночас стрибунка у воду додала, що існують інші "нюанси", які вона не стала конкретизувати.

У нас у Києві в басейні висіло величезними літерами: "Спорт поза політикою". Але перші, хто потрапили під удар, звичайно ми, спортсмени,

– говорила Лискун.

Відео, як Лискун отримала російське громадянство

Бідний додав, що Україна зробить усе, аби відсторонити Лискун від міжнародних змагань під прапором Росії.

"Ми зробимо все, щоб вона взагалі не змогла виступати на міжнародних змаганнях за Росію. Я вважаю, що це зрада, і ми точно будемо вимагати від Міжнародної федерації тотальної дискваліфікації Лискун. Ми будемо діяти в правовій площині. І я впевнений, що на цьому вона закінчила спортивну кар'єру", – заявляв Бідний.

Натомість президент НОК України Вадим Гутцайт назвав такий вчинок спортсменки зрадою, додавши, що Лискун ніколи не мала проблем із фінансуванням, отримувала стипендію, для неї організовували збори та виїзди змагання.

До слова, її інстаграм сторінка, на яку підписано 18 тисяч користувачів, є приватною. У неї в профілі російською мовою написано: "Інтернет розповість про мене трохи більше".



Приватна сторінка Лискун в інстаграмі / Скриншот із соцмережі