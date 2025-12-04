Прыгунья в воду сменила гражданство тайком от тренерского штаба, Федерации и Министерства молодежи и спорта Украины. 24 Канал рассказывает, кто такая София Лискун, которая пополнила список украинских спортсменов-предателей.

Интересно "Насыпали денег и теперь включается пропаганда": как в Украине реагируют на измену Лыскун

Что известно о прыгунье в воду Лыскун, которая родом из Луганска?

София Лыскун родилась 7 февраля 2002 года в Луганске. С детства занималась спортом в СДЮШОР "Олимпийская надежда". Как сообщает Википедия, ее первым тренером был Андрей Ширидега. Училась девушка в Луганском областном лицее-интернате физической культуры и спорта.

Поэтому война против России для спортсменки началась еще в 2014 году. В интервью OBOZREVATEL еще в 2022-м Лыскун рассказывала, что за эти годы научилась абстрагироваться в бассейне от того, что происходит, чтобы лишние мысли не лезли к ней в голову.

Луганск? А что рассказывать? После оккупации 2014 года я прожила там еще два года. И это было не очень весело, скажем так. А когда база в Киеве отстроилась, то я переехала сюда и снова начала тренироваться,

– вспоминала София.

Почему Лыскун возобновила карьеру?

После Олимпийских игр в Токио 2020, которая из-за пандемии коронавируса происходила в 2021 году, София неожиданно объявила об окончании профессиональной карьеры.

Предательница рассказала, почему решила возобновить карьеру.

"Видимо, потому что я 15 лет в этом спорте. Когда я завершила карьеру и пошла тренировать деток, то подумала, что мне грустно живется. Не было другого выхода, и я пошла тренироваться. Травма у меня была и каждый день есть. С этим придется жить теперь. Отошла от этого и просто ушла уволилась. Как у всех спортсменов постоянно что-то беспокоит, то спина, то шея, то нога", – призналась Лыскун.



София Лискун / Фото Getty Images

Отметим, что Игры в Японии были дебютными для Софии. В 2024-м в Париже (Франция) Лыскун снова представляла Украину. Завоевать олимпийские медали под сине-желтым флагом ей не удалось.

Достойно внимания Не только Лыскун: какие известные украинские спортсмены сменили гражданство

Какой собственный бренд создала спортсменка?

В ноябре прошлого 2024 года спортсменка сообщила о запусте своего собственного бренда купальников. Вице-чемпионка мира лично приняла участие в разработке дизайна и поиска материалов для пошива, выбрав итальянские материалы.

Это бренд для тех, кто любит выделяться и ценит комфорт. Купальники Fenix будто становятся второй кожей – удобные, ничто не мешает, все продумано до мелочей,

– цитировала слова прыгуньи в воду Ukrainian Diving Federation.



У Лыскун собственный бренд купальников / Фото из фейсбука Ukrainian Diving Federation

Какие спортивные достижения есть в активе Лыскун?

23-летняя прыгунья в воду, которая в 2022-м завоевала "серебро" чемпионата мира в венгерском Будапеште (смешанная синхронная вышка, 10 метров).

Мастер спорта Украины международного класса (2017).

Двукратная чемпионка Европы (2018, 2024) и призер Евро (2021, 2022 и 2024).

Призер Юношеских Олимпийских игр 2018.

Интересно. София Лыскун получала президентскую стипендию после получения "бронзы" на чемпионате Европы в Киеве (2017).

Почему Лыскун сменила гражданство?

Ничего не предвещало беды. Об этом заявлял сам Матвей Бедный. Министр молодежи и спорта Украины рассказал в интервью изданию Чемпион, что Лыскун не делала никаких намеков на желание сменить гражданство. Зато спортсменка взяла отпуск за свой счет и поехала в Польшу, объяснив это тем, что у нее там личная жизнь.

После чего София оказалась в Луганске.

На соревнованиях Лыскун патриотично позировала фотографам с флагом Украины и держала руку на сердце во время исполнения государственного гимна во время церемоний награждений.

Украинский гимн в честь победы Лыскун и Байло: смотрите видео

В интервью пропагандистским СМИ Лыскун объяснила, почему решила отречься от украинской сборной. Она уверяла, что сталкивалась в Украине с дискриминацией. Все из-за того, что София поддерживала связь со своим первым тренером, которая уехала в столицу России.

В то же время прыгунья в воду добавила, что существуют другие "нюансы", которые она не стала конкретизировать.

У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: "Спорт вне политики". Но первые, кто попали под удар, конечно мы, спортсмены,

– говорила Лыскун.

Видео, как Лыскун получила российское гражданство

Бедный добавил, что Украина сделает все, чтобы отстранить Лыскун от международных соревнований под флагом России.

"Мы сделаем все, чтобы она вообще не смогла выступать на международных соревнованиях за Россию. Я считаю, что это измена, и мы точно будем требовать от Международной федерации тотальной дисквалификации Лыскун. Мы будем действовать в правовой плоскости. И я уверен, что на этом она закончила спортивную карьеру", – заявлял Бедный.

Зато президент НОК Украины Вадим Гутцайт назвал такой поступок спортсменки предательством, добавив, что Лыскун никогда не имела проблем с финансированием, получала стипендию, для нее организовывали сборы и выезды соревнования.

К слову, ее инстаграм страница, на которую подписано 18 тысяч пользователей, является частной. У нее в профиле на русском языке написано: "Интернет расскажет обо мне немного больше".



Частная страница Лискун в инстаграме / Скриншот из соцсети