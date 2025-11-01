За этой ситуацией сейчас внимательно следят другие клубы. По информации Gazzetta dello Sport, уже зимой украинец может покинуть "волков", информирует 24 Канал.
Где может продолжить карьеру Довбик?
Одним из главных претендентов на Артема Довбика уже длительное время называется итальянский Милан. "Россонери" высоко оценивают уровень уроженца Черкасс и могут попытаться его приобрести уже в ближайшее время
Ожидается, что это произойдет в зимнее трансферное окно. Миланский клуб рассматривает возможность не прямой покупки, а обмена на своего нападающего Сантьяго Хименеса.
Отмечается, что также Милан интересуется и другими форвардами. В их шорт-лист входят также Хоакин Паничелли из Страсбурга и Йонатан Буркардт из Айнтрахта.
Напомним, что этот обмен клубы планировали еще в конце летнего трансферного окна. Эту информацию в комментарии для ВЗБІРНА подтвердил лично Артем Довбик.
Милан был ближайшим к моему трансферу этим летом. Все решилось за несколько часов до закрытия трансферного окна. Было много разговоров с руководством Ромы. Они мне объяснили свою позицию, я ее принял. Решили, что двигаемся дальше. У нас сейчас хорошие результаты, поэтому думаем только об этом сезоне и забыли о том, что было летом,
– сказал Артем.
Справка. Тогда трансфер сорвался из-за позиции мексиканца. Он в последний момент отказался переходить в Рому.
Следующий матч "волки" сыграют на выезде именно с Миланом. Их поединок состоится 2 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Что известно о выступлениях Довбика в сезоне-2025/2026?
Артем потерял свои позиции в клубе после смены главного тренера, несмотря на статус лучшего бомбардира в прошлой кампании.
Гасперини открыто заявлял, что хочет видеть другого форварда в команде и готов был продать уроженца Черкасс.
В первых четырех матчах сезона украинец сыграл суммарно лишь 60 минут, однако со временем ситуация несколько улучшилась.
Всего в нынешней кампании Довбик провел 11 поединков на клубном уровне, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. В частности, взятием ворот он отметился в последнем матче против Пармы, за что получил комплименты от Джан Пьеро Гасперини.