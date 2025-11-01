За цією ситуацією наразі уважно стежать інші клуби. За інформацією Gazzetta dello Sport, уже взимку українець може залишити "вовків", інформує 24 Канал.

Читайте також Долю матчу юнацьких команд Шахтаря та Динамо вирішив шалений гол через вітер: ефектне відео

Де може продовжити кар'єру Довбик?

Одним з головних претендентів на Артема Довбика вже тривалий час називається італійський Мілан. "Росонері" високо оцінюють рівень уродженця Черкас і можуть спробувати його придбати вже найближчим часом

Очікується, що це станеться в зимове трансферне вікно. Міланський клуб розглядає можливість не прямої купівлі, а обміну на свого нападника Сантьяго Хіменеса.

Зазначається, що також Мілан цікавиться й іншими форвардами. До їх шорт-листа входять також Хоакін Панічеллі зі Страсбурга та Йонатан Буркардт з Айнтрахта.

Нагадаємо, що цей обмін клуби планували ще наприкінці літнього трансферного вікна. Цю інформацію в коментарі для ВЗБІРНА підтвердив особисто Артем Довбик.

Мілан був найближчим до мого трансферу цим літом. Все вирішилось за декілька годин до закриття трансферного вікна. Було багато розмов з керівництвом Роми. Вони мені пояснили свою позицію, я її прийняв. Вирішили, що рухаємося далі. У нас зараз хороші результати, тож думаємо тільки про цей сезон і забули про те, що було влітку,

– сказав Артем.

Довідка. Тоді трансфер зірвався через позицію мексиканця. Він в останній момент відмовився переходити в Рому.

Наступний матч "вовки" зіграють на виїзді саме з Міланом. Їх поєдинок відбудеться 2 листопада та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Що відомо про виступи Довбика в сезоні-2025/2026?