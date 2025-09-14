Артем Довбик може покинути італійський клуб вже взимку цього року. Лідера збірної України хочуть побачити в Іспанії, повідомляє 24 канал із посиланням на El Gol Digital.

Читайте також Рейтинг найбагатших спортсменів України: хто заробляє найбільше та скільки

У якому клубі Довбик продовжить кар'єру?

Артем Довбик може продовжити виступи в іспанській Ла Лізі. Українським форвардом цікавиться Бетіс, який вже хотів підписати футболіста влітку цього року.

Рома не проти була відпустити Довбика до "зелено-білих". Проте італійський клуб хотів провести повноцінний трансфер, тоді як іспанці мали наміри орендувати українського футболіста.

Бетіс готовий знову спробувати підписати Артема Довбика у зимове трансферне вікно. Однак наразі невідомо, чи буде це повноцінний перехід, або "зелено-білі" будуть намагатися орендувати лідера збірної України.

Нагадаємо, що минулого сезону Артем Довбик став найкращим бомбардиром Роми. Український форвард забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі у футболці "вовків" в усіх турнірах.

Як складається кар'єра Довбика у Ромі?