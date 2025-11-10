В этом поединке в основном составе "волков" вышел Артем Довбик, но его заменили еще в первом тайме из-за повреждения. После финального свистка Джан Пьеро Гасперини поделился подробностями о травме украинского нападающего, который покидал поле, держась за бедро, сообщает 24 Канал со ссылкой на il Romanista.

Читайте также Судаков отметился красивым голом в матче чемпионата Португалии

Что известно о травме Довбика?

Главный тренер Ромы рассказал, надолго ли выбыл уроженец Черкасс. Он заявил, что повреждение не является серьезным, но, вероятно, форвард будет вне игры несколько недель.

Мы оценим состояние Довбика, но, выглядит так, что у него ничего серьезного. Это такие мелкие травмы, но, к счастью, сейчас есть пауза между матчами. Однако бывает, что такие травмы выбивают тебя на две-три недели, а за это время, учитывая нынешний календарь, можно пропустить пять-шесть матчей – и это становится тяжелым испытанием. Особенно если травмируются все игроки одного амплуа. Но мы хорошо справились, все сыграли достойно,

– сказал Гасперини.

Отметим, что после поединка с Удинезе Артем Довбик должен был появиться в лагере сборной Украины. Он получил вызов на решающие матчи отбора к чемпионату мира-2026, однако пока его участие в этих играх под большим вопросом.

Справка. "Сине-желтые" в ноябре сыграют два поединка. Их соперниками станут Франция и Исландия, с которыми подопечные Реброва сыграют 13.11 и 16.11 соответственно.

Отметим, что в заявке сборной Украины, кроме Артема Довбика, среди форвардов оказались только Роман Яремчук и Владислав Ванат. В резервном списке также больше нет нападающих.

Как играет Довбик в сезоне-2025/2026?