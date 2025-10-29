Команда Артема Довбика приймала аутсайдера турніру Парму. Українець вкотре залишився на лаві запасних, адже під керівництвом Джан П'єро Гасперіні він рідко потрапляє в старт, повідомляє 24 Канал.
Як Довбик забив Пармі?
Попри ігнорування з боку тренера українцю вдалось стати героєм зустрічі. Вже на 7-й хвилині травму отримав конкурент Артема по позиції Еван Фергюсон.
Проте замість ірландця Гасперіні випустив не Довбика, а Леона Бейлі. І навіть коли по перерві наставник замінював ямайця, то все одно віддав перевагу Ель-Айнауї.
Зрештою Артем отримав свій шанс на 73-й хвилині, вийшовши замість Суле. Рома вже мінімально вела в рахунку, але українцю вдалось подвоїти перевагу команди.
Артем Довбик забив другий гол в сезоні: дивитися відео
На 81-й хвилині Довбик отримав м'яч після відскоку від суперника та точно пробив з розвороту. Оскільки Пармі вдалось відіграти один м'яч, то саме гол Довбика став переможним для Роми (2:1).
Рома в сезоні 2025/2026
- Для Довбика це лише другий гол у поточному сезоні. Українець награв 11 матчів, проте у більшості з них виходив на заміну.
- Влітку Рому очолив Джан П'єро Гасперіні, який перестав бачити в Артемові гравця основи. На його позицію римляни орендували Евана Фергюсона з Брайтона та Леона Бейлі з Астон Вілли.
- Втім "вовки" показують солідні результати цього сезону. Команда виграла 7 з дев'яти матчів у Серії А, завдяки чому ділить 1-2 місця із Наполі.
- Натомість в Лізі Європи справи йдуть не так добре. Рома програла дві з трьох зустрічей та посідає поточне 23 місце. Раніше була інформація про інтерес до Довбика з боку трьох клубів топ-ліг.