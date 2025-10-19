У підсумку римляни зазнали мінімальної поразки від Інтера з рахунком 0:1. Переможний гол за "нерадзуррі" на 6-й хвилині забив Анж-Йоан Бонні, пише 24 Канал з посиланням на сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Чому Довбик опинився у запасі Роми?

Форвард "вовків" Артем Довбик з'явився на полі на 55-й хвилині зустрічі. Через п'ять хвилин українець мав убивчий момент, коли пробивав головою по порожнім воротам, але м'яч пролетів вище поперечини.

Спортивний директор Роми Флоріан Гізольфі не здивувався рішенню Джан П'єро Гасперіні не поставити у старті Артема Довбика. Він заявив, що у команді є достатньо сильних форвардів.

Чи дивно, що Фергюсон та Довбик сидять на лаві запасних? Ні, у нас є два сильних нападники, чому заздрять багато команд, такі як Дібала і Суле. І у тренера є багато рішень,

– заявив спортдиректор Роми.

Зазначимо, що статистичний портал WhoScored поставив Довбику одну з найнижчих оцінок у матчі – 5,9 бала. Таку ж оцінку серед римлян отримав захисник Еван Ндіка, який заробив жовту картку та був замінений на 55-й хвилині.

Відеоогляд матчу Рома – Інтер

Як Довбик виступає за Рому у сезоні-2025/26?

У новому сезоні Артем Довбик втратив стабільне місце в основі Роми. Головний тренер "римлян" Гасперіні віддає перевагу іншим форвардам.

З початку сезону Довбик зіграв 8 матчів у всіх турнірах (6 у Серії А та 2 у Лізі Європи), але тільки у трьох виходив на поле з перших хвилин. Ба більше, Артем не провів жодного повного поєдинку.

На рахунку українця один гол та один асист. Торік в Артема на цей же період було вже чотири забиті м'ячі.

У чемпіонаті Рома йде третьою. В активі "римлян" 15 очок у семи зіграних матчах.

Раніше повідомлялося, що взимку Довбик може залишити Рому. У послугах 28-річного форварда зацікавлені три клуби АПЛ.