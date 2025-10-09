Він не є тим форварда стилістично, який потрібен Джан П'єро Гасперіні. Цим планують скористатися англійські клуби, які активно стежать за ситуацією навколо українського нападника, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ontheminute.

Хто хоче підписати Довбика?

На 28-річного футболіста є три претенденти з Англійської Прем'єр-ліги. Вже тривалий час інтерес до Артема Довбика виявляють Ньюкасл і Лідс.

Напередодні ж у них з'явився ще один конкурент. Сандерленд, який несподівано вдало розпочав сезон, почав активно збирати інформацію про нападника збірної України перед зимовим трансферним вікном.

Очікується, що всі ці клуби взимку робитимуть спроби підписати уродженця Черкас. Рома буде готова продати Довбика, якщо отримає привабливу пропозицію щодо нього.

До слова. У Сандерленді вже є один українець. 20-річний Тимур Тутєров грає за молодіжну команду "чорних котів", а також уже опинявся в заявці на матч першої команди, проте поки не дебютував за неї. Наразі цей клуб посідає дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок після семи турів.

Зазначимо, що напередодні авторитетний інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X повідомив, що Рома планує підписати нового форварда взимку. Тож це може бути ще одним підтвердження того, що продаж українця є цілком ймовірним.

Що відомо про виступи Довбика у складі Роми?