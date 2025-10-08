Суперником "синьо-жовтих" стане Ісландія. Це буде виїзний матч для нашої збірної, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Ребров втомився від Луніна: стало відомо, чому воротар Реала не хоче грати за збірну України
Коли розпочнеться гра Ісландія – Україна?
Він відбудеться у Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр" Очне протистояння між командами відбудеться 10 жовтня.
Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом. За даними УЄФА, обслужить цей поєдинок німецька бригада суддів на чолі зі Свеном Яблонскі.
Йому допомагатимуть асистенти Едуард Байтінгер і Лассе Кословскі. Четвертим арбітром стане Флоріан Бадштюбнер, а суддями VAR також будуть Беньямін Бранд і Даніель Шлагер.
До слова. У групі D також змагаються за вихід на ЧС-2026 Франція та Азербайджан. Саме з останніми підопічні Сергія Реброва зіграють в наступному матчі після виїзду в Ісландію.
Зазначимо, що напередодні Мирон Маркевич дав свій прогноз на третій поєдинок України у відборі на чемпіонат світу. Він очікує на дуже непросте протистояння з ісландцями, яке може стати вирішальним для "синьо-жовтих".
Якщо ми програємо, то про вихід на чемпіонат світу збірній України можна буде забути. У разі нічиєї шанси ще залишаться. А перемога зробить нашу команду фаворитом у боротьбі за друге місце, яке виводить у плейоф. І, на мій погляд, тоді все вирішиться в листопаді, знову-таки, у поєдинку проти тієї ж Ісландії. Результат? Рахунок, напевно, не скажу, але, думаю, буде нічия,
– цитує Маркевича Meta.
Нагадаємо, що збірна України має кадрові втрати перед матчем з Ісландією. Через пошкодження табір команди залишили Олександр Зубков, Віктор Циганков та Олександр Тимчик, яких замінили Владислав Велетень і Олег Очеретько.
Яка ситуація у групі D після двох турів?
- Збірна України після поразки Франції (0:2) несподівано зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).
- Через це "синьо-жовті" наразі посідають третє місце в турнірній таблиці, випереджаючи азербайджанців лише через кращий баланс забитих і пропущених голів.
- Лідером прогнозовано є Франція, яка здобула дві перемоги, а на другій сходинці розташовується Ісландія – перемога над Азербайджаном (5:0) та поразка від "Ле Бльо" (1:2).
- Переможець групи напряму вийде на ЧС-2026, а команди, що посядуть другі місця – гратимуть у раунді плейоф. Для виходу в основну частину світової першості треба буде здолати двох суперників.