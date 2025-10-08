Соперником "сине-желтых" станет Исландия. Это будет выездной матч для нашей сборной, сообщает 24 Канал.
Когда начнется игра Исландия – Украина?
Он состоится в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр" Очное противостояние между командами состоится 10 октября.
Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени. По данным УЕФА, обслужит этот поединок немецкая бригада судей во главе со Свеном Яблонски.
Ему будут помогать ассистенты Эдуард Байтингер и Лассе Кословски. Четвертым арбитром станет Флориан Бадштюбнер, а судьями VAR также будут Беньямин Бранд и Даниэль Шлагер.
К слову. У группе D также соревнуются за выход на ЧМ-2026 Франция и Азербайджан. Именно с последними подопечные Сергея Реброва сыграют в следующем матче после выезда в Исландию.
Отметим, что накануне Мирон Маркевич дал свой прогноз на третий поединок Украины в отборе на чемпионат мира. Он ожидает очень непростого противостояния с исландцами, которое может стать решающим для "сине-желтых".
Если мы проиграем, то о выходе на чемпионат мира сборной Украины можно будет забыть. В случае ничьей шансы еще останутся. А победа сделает нашу команду фаворитом в борьбе за второе место, которое выводит в плейоф. И, на мой взгляд, тогда все решится в ноябре, опять-таки, в поединке против той же Исландии. Результат? Счет, наверное, не скажу, но, думаю, будет ничья,
– цитирует Маркевича Meta.
Напомним, что сборная Украины имеет кадровые потери перед матчем с Исландией. Из-за повреждений лагерь команды покинули Александр Зубков, Виктор Цыганков и Александр Тымчик, которых заменили Владислав Велетень и Олег Очеретько.
Какова ситуация в группе D после двух туров?
- Сборная Украины после поражения Франции (0:2) неожиданно сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).
- Из-за этого "сине-желтые" пока занимают третье место в турнирной таблице, опережая азербайджанцев только из-за лучшего баланса забитых и пропущенных голов.
- Лидером прогнозируемо является Франция, которая одержала две победы, а на второй строчке располагается Исландия – победа над Азербайджаном (5:0) и поражение от "Ле Бле" (1:2).
- Победитель группы напрямую выйдет на ЧМ-2026, а команды, занявшие вторые места – будут играть в раунде плейоф. Для выхода в основную часть мирового первенства надо будет одолеть двух соперников.