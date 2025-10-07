Уже совсем скоро сборная Украины сыграет сверхважные октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026. Сергей Ребров не может рассчитывать на сильнейший состав в этих играх, сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

Почему не вызвали Лунина?

Немало игроков сборная потеряла из-за травм, но у Реброва возникли и нефутбольные проблемы. Согласно информации от журналиста Игоря Бурбаса, тренер принципиально отказался от вызова Андрея Лунина.

Сообщается, что игрок Реала не имеет желания приезжать в сборную Украины в статусе резервного вратаря. Сейчас Лунин проигрывает конкуренцию Анатолию Трубину из Бенфики.

Ребров от этой ситуации устал, когда Лунин приехал и говорит, что у него что-то болит или семейные обстоятельства. Такие ситуации и одна, и другая были, поэтому Ребров понял, что лучше не вызывать Лунина. Или же вызывать и давать ему гарантии игры в основе,

– заявил Бурбас.

Отметим, что за последний год Лунин провел лишь три матча за сборную Украины из 12-ти и лишь трижды оказывался на скамейке запасных согласно Transfermarkt. На остальные шесть матчей Андрей не был заявлен по разным причинам.

Переломным моментом для вратаря стало Евро-2024. На него Лунин ехал после победы в Лиге чемпионов с Реалом в статусе основного кипера. Однако в первом туре Андрей провально сыграл против Румынии (0:3), после чего Ребров начал делать ставку на Анатолия Трубина.

Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2026