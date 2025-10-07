Уже совсем скоро сборная Украины сыграет сверхважные октябрьские матчи отбора на ЧМ-2026. Сергей Ребров не может рассчитывать на сильнейший состав в этих играх, сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.
Почему не вызвали Лунина?
Немало игроков сборная потеряла из-за травм, но у Реброва возникли и нефутбольные проблемы. Согласно информации от журналиста Игоря Бурбаса, тренер принципиально отказался от вызова Андрея Лунина.
Сообщается, что игрок Реала не имеет желания приезжать в сборную Украины в статусе резервного вратаря. Сейчас Лунин проигрывает конкуренцию Анатолию Трубину из Бенфики.
Ребров от этой ситуации устал, когда Лунин приехал и говорит, что у него что-то болит или семейные обстоятельства. Такие ситуации и одна, и другая были, поэтому Ребров понял, что лучше не вызывать Лунина. Или же вызывать и давать ему гарантии игры в основе,
– заявил Бурбас.
Отметим, что за последний год Лунин провел лишь три матча за сборную Украины из 12-ти и лишь трижды оказывался на скамейке запасных согласно Transfermarkt. На остальные шесть матчей Андрей не был заявлен по разным причинам.
Переломным моментом для вратаря стало Евро-2024. На него Лунин ехал после победы в Лиге чемпионов с Реалом в статусе основного кипера. Однако в первом туре Андрей провально сыграл против Румынии (0:3), после чего Ребров начал делать ставку на Анатолия Трубина.
Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2026
- Подопечные Реброва после двух туров отбора на чемпионат мира-2026 получили лишь один балл. Украина уступила Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).
- В квалификационной группе "сине-желтые" идут на третьей строчке. Впереди расположились сборные Франции (6 баллов) и Исландии (3 балла).
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. В свою очередь команда, которая займет второе место, получит путевку в плей-офф.
- В октябре сборную Украины ждут матчи против Исландии (10-го числа) и Азербайджана (13-го числа).
- Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.