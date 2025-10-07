Сборная Украины готовится к двум октябрьским матчам в отборе на ЧМ-2026. Первым соперником нашей команды станет сборная Исландии, сообщает 24 Канал.

В каком положении сборная Украины?

Подопечные Реброва неудачно стартовали в квалификации. В сентябрьских матчах наша команда набрала лишь один балл против Азербайджана, из-за чего отстала от прямых конкурентов.

Французы лидируют в квартете, тогда как Исландия имеет в своем активе три балла. Победа над островитянами выведет уже Украину на вторую строчку. Именно она дает право сыграть в плей-офф за попадание на ЧМ.

Октябрьские матчи должны стать решающими для нашей команды в этом отборе. Проигрыш Исландии де-факто закроет перед "сине-желтыми" путь на турнир. Более того, у соперника куда лучше разница мячей, поэтому желательно не допускать равенства очков на финише квалификации.

Также эти матчи могут стать ключевыми для дальнейшей судьбы Сергея Реброва в сборной. Тренером активно интересуются в Панатинаикосе, поэтому в случае провала в октябрьских матчах наставник может покинуть команду досрочно.

Но несмотря на провал в первых матчах именно Украина считается фаворитом встречи в Рейкьявике. На победу "сине-желтых" выставлен коэффициент 2,33, тогда как Исландии – 3,15.

На ничью Favbet дает коэффициент 3,35. Особенно интересно, что еще в сентябре фаворитом отчетного матча считались исландцы. Тогда их успех оценивался в 2,44 против 2,76 на Украину.

При этом эксперты не верят в результативную игру в Рейкьявике. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 2,09, тогда как на ТМ2,5 – 1,79. А вероятность того, что забьют обе сборные, равна 1,84.

Отметим, что матч Исландия – Украина состоится в Рейкьявике 10 октября. Начало – в 21:45 по киевскому времени. А уже через три дня, 13-го числа, в Кракове наша команда будет принимать Азербайджан.

Напомним, что финальная стадия турнира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Туда от Европы попадут победители групп, а также четыре команды из стыковых матчей.