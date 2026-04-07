Призовые были предусмотрены не только за победу над Швецией и кем-то из пары Польша – Албания, но и за попадание в плей-офф. О суммах рассказал журналист и комментатор Виктор Вацко в своем ютуб-проекте.

Сколько призовых должны были получить игроки сборной за попадание на Мундиаль?

По словам инсайдера, даже за выход в плей-офф сборной и тренерскому штабу было выплачено несколько сотен тысяч долларов.

Зато в случае успеха был обещан еще более приятный бонус.

За выход в финальную часть чемпионата мира-2026 команда получила бы бонус в два миллиона евро. И я не знаю, я не понимаю, у меня в голове не укладывается, какая им мотивация нужна. Футболка сборной, флаг, герб страны не мотивируют, деньги не мотивируют,

– удивился Вацко.

Что известно об отставке Сергея Реброва?

На фоне провала в отборе все острее встает вопрос того, продолжит ли Сергей Ребров работу в национальной команде.

По информации проекта "ТаТоТаке", коуч не намерен добровольно уходить в отставку. Несмотря на его предыдущие заявления, контракт с УАФ действует до конца июля, а не до начала лета. Ребров собирается доработать его до конца, то есть руководить "сине-желтыми" в июньских контрольных матчах.

Предварительно одним из соперников Украины может стать сборная Дании, которая тоже не попала на чемпионат мира. Также в Польше озвучивали идею проведения турнира с участием сборных, которые проиграли в плей-офф, включая Италию и Украину.