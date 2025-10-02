Судьба Сергея Реброва остается под вопросом после провальных матчей сборной Украины. 24 Канал собрал всю самую интересную информацию о возможном уходе тренера сборной Украины.

К теме Не только сборная Украины: какие команды возглавлял Сергей Ребров и что выигрывал

Какие результаты Реброва в сборной?

Уже почти год среди фанатов появляются призывы к увольнению Сергея Реброва. Под его руководством сборная Украины провалила выступление на Евро-2024 и показала посредственные результаты в Лиге наций.

Однако УАФ заявляла о доверии к Реброву и акцентировала, что главной целью для сборной является попадание на чемпионат мира-2026. Поэтому тренеру прощали много ошибок и бледную игру.

Впрочем старт в квалификации на Мундиаль получился неудачным. Украина не только уступила Франции (0:2), но и сыграла вничью со скромным Азербайджаном (1:1) в сентябре.

Именно после этого провала фанаты и эксперты начали требовать ухода Реброва. А масла в огонь подлили греческие СМИ, которые с конца сентября начали писать об интересе Панатинаикоса к украинскому наставнику.



Сергей Ребров не смог вывести Украину из группы на Евро-2024 / фото Getty Images

Греки хотят Реброва

Обидчик Шахтера в Лиге Европы уволил Руи Виторию из-за неудачных результатов на внутренней арене. Пока команду возглавляет Христос Контис в роли исполняющего обязанности тренера. Поэтому греки сейчас в поисках постоянного наставника.

И именно Реброва считают главным претендентом на эту должность. Сначала наставник отказывался от этого предложения. Цель Сергея Станиславовича – довести до завершения отбор на чемпионат мира-2026 и потом же решать дальнейшую судьбу.

Кроме того, УАФ категорически отказалась отпускать Реброва из сборной. В организации заверили, что доверяют тренеру. Впрочем СМИ уверяют, что со временем приоритеты Сергея Станиславовича изменились.

Ребров – протеже Ермака?

Греки публиковали информацию, что украинец все же заинтересован в работе в Панатинаикосе. Даже был инсайд, что тренер пригласил встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы попросить его отпустить из сборной Украины.

При чем здесь глава государства? Дело в том, что в кулуарах Реброва называют ставленником Офиса президента Украины, а не УАФ. Сергей Станиславович является кумом Андрея Ермака, поэтому считается, что именно глава ОП был инициатором приглашения коуча.



Сергей Ребров является близким другом Андрея Ермака / фото Офиса президента Украины

В конце концов есть вероятность, что именно поэтому УАФ не хочет увольнять Реброва. Однако эти теории пока остаются неподтвержденными, но о них уже пишут в западных СМИ.

Чего хочет Ребров?

Как бы там ни было, но похоже, что украинский специалист уже частично мыслями в Греции. Издание SDNA утверждает, что Сергей Станиславович уже готов возглавить Панатинаикос и ждет согласия от УАФ.

Однако по последней информации Ребров точно будет возглавлять сборную Украины в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026. А дальше все будет зависеть от результатов команды.

Если "сине-желтые" одержат две победы и улучшат свои шансы на выход на Мундиаль, Сергей Станиславович откажет грекам и попытается достичь со сборной итогового успеха.

А вот в случае отрицательных результатов в октябре Ребров уйдет в афинский клуб досрочно. Однако есть еще одно "но". Неизвестно, готов ли Панатинаикос ждать 13 октября, когда тренер завершит октябрьский цикл.



Сергей Ребров может досрочно уйти из сборной Украины / фото УАФ

Сейчас греки интересуются также и другими наставниками. В частности был интерес к Марку ван Боммелю и Фернанду Сантушу, поэтому Панатинаикос может в конце концов сделать ставку на кого-то из них.

Кто вместо Реброва?

Интересно, что в прессе почти не звучат кандидатуры на замену Реброва. Журналист Игорь Бурбас говорил, что УАФ может назначить Олега Лужного главным тренером сборной Украины, но сам специалист позже опроверг эту информацию.

Кроме того, Александр Хацкевич считал лучшим кандидатом на замену Сергею Станиславовичу Юрия Вернидуба. Этот тренер сейчас без работы после ухода из Кривбасса в мае. Однако другой слухов относительно преемника Реброва нет. Похоже, в УАФ и вправду не планируют увольнять коуча.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026