Сергей Ребров проводит неоднозначный период в сборной Украины. Наставник работает с командой уже два года, но существенных достижений не смог получить, сообщает 24 Канал.

Однако в 2023-м году приход Сергея Станиславовича считался чуть ли не мессией для "сине-желтых". Легенду украинского футбола не зря считали лучшим отечественным тренером современности. Вспоминаем, чего достиг Ребров в роли тренера.

ДИНАМО КИЕВ (2014-2017)

2 чемпионства УПЛ

2 Кубка Украины

1 Суперкубок Украины

выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Тренерская карьера Реброва началась почти с места в карьер. Он попал в штаб Олега Блохина в Динамо, но у легенды киевского клуба дела во главе команды откровенно не пошли.

В апреле 2014-го Блохина уволили и на его место назначили Сергея Станиславовича. И тот начал приносить результат моментально! В тот же сезон Динамо выиграло Кубок Украины, переиграв в финале Шахтер.

А в последующие два года киевляне получили два трофея УПЛ, причем с существенным отрывом от дончан. Более того, кампанию 2014-2015 Ребров прошел без единого поражения!



Сергей Ребров стал героем для фанатов Динамо / фото Getty Images

Был также успех и в еврокубках, ведь в том же сезоне 2014-2015 Динамо вышло в плей-офф Лиги чемпионов из группы с Челси, Порту и Маккаби Тель-Авив. Это был первый проход в 1/8 финала турнира для киевлян в XXI веке.

Поработать во главе Динамо Реброву суждено было три года. В сезоне 2016-2017 тренерский штаб покинул испанец Рауль Рианчо, тогда как Шахтер после замены Мирчи Луческу наоборот набрал обороты и уверенно выиграл чемпионат.

По слухам Ребров хотел избавиться от многих игроков Динамо и приобрести новых. Однако президент клуба Игорь Суркис не поддержал эту идею, что и привело к уходу тренера летом 2017 года.

АЛЬ-АХЛИ (2017-2018)

2 место чемпионата Саудовской Аравии

выход в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов

После успеха в Динамо на Реброва обратили внимание с Ближнего Востока. В июне 2017-го наставник возглавил одну из лучших на тот момент команд Саудовской Аравии Аль-Ахли.

Однако дела в Джидде шли посредственно. Команда защитила звание вице-чемпиона страны и смогла дойти до четвертьфинала местной Лиги чемпионов. К сожалению, владельцам клуба этого оказалось мало и уже в апреле 2018 года Ребров покинул клуб.

ФЕРЕНЦВАРОШ (2018-2021)

3 чемпионства Венгрии

выход в групповую стадию Лиги чемпионов

Однако без работы он долго не находился. Венгерский Ференцварош решил сделать ставку на украинского тренера. Клуб из Будапешта на то время не был таким безоговорочным грандом местного футбола, каким является сейчас.

До прихода Реброва летом 2018-го команда выиграла лишь одно чемпионство за 14 лет. В конце концов в Будапеште Реброва ждал успех как на внутренней арене, так и в еврокубках.



Сергей Ребров вернул Ференцварош на вершину венгерского футбола / фото из инстаграма Реброва

Сергей Станиславович уверенно взял три подряд чемпионата Венгрии и стал первым тренером, который вывел "фради" в группу Лиги чемпионов в XXI веке. На этом уровне будапештцы играли только в сезоне 1995-1996.

Правда, там венгры не смогли противостоять Баварии и Барселоне, но добыли один балл против Динамо. В итоге летом 2021-го Ребров покинул клуб из-за споров с руководством.

АЛЬ-АЙН (2021-2023)

1 чемпионство ОАЭ

1 вице-чемпионство ОАЭ

1 Кубок лиги ОАЭ

1 финал Кубка Президента

1 финал Кубка лиги ОАЭ

Ребров оставался востребованным на Ближнем Востоке даже несмотря на неоднозначный период в Аль-Ахли. После ухода из Ференцвароша украинец возглавил гранда футбола ОАЭ Аль-Айн.

Руководство полностью доверилось Сергею Станиславовичу и тот не подвел. В первый же сезон украинец вернул чемпионство клуба впервые за четыре года, а также завоевал Кубок лиги.



Сергей Ребров проработал два года в ОАЭ / фото ФК Аль-Айн

Впрочем уже тогда активно ходили слухи о желании УАФ назначить Реброва главным тренером сборной Украины. Возможно, это помешало коучу показать максимум в свой второй сезон.

Аль-Айн остановился в шаге от четырех внутренних трофеев – проиграл в финалах Кубка Президента, Кубка лиги и Суперкубка. А в чемпионате команда заняла второе место, после чего стороны разошлись.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ (2023 –...)

выход на Евро-2024

2 место в группе дивизиона В Лиги наций

3 место товарищеского турнира Canadian Shield

Сам тренер не скрывал желания поработать с родной сборной, а в УАФ как раз искали замену после ухода Александра Петракова. Все звезды сошлись летом 2023 года, когда у Реброва завершился контракт с Аль-Айном.

Старт в сборной выдался для тренера довольно удачным. Украина выиграла 4 из семи матчей группы отбора на Евро-2024, а также сыграла вничью с Англией и Италией. Финишировав на равных со "Скуадрой Адзуррой", наша команда уступила ей прямую путевку только по дополнительному показателю.

В конце концов попасть на Евро у "сине-желтых" получилось через плей-офф. Победы над боснийцами и исландцами были непростыми, но результат был (дважды по 2:1). Но после этого результаты Реброва начали разочаровывать.



Сергей Ребров провалил со сборной Украины Евро-2024 / фото Getty Images

На самом чемпионате наша команда получила неплохую группу с Бельгией, Словакией и Румынией. Набрав 4 очка, Украина заняла последнее место в квартете из-за плохой разницы мячей. Роковым стало разгромное поражение от румын в первом туре (0:3).

После этого команда не впечатлила в Лиге наций. "Сине-желтые" проигрывали Чехии и Албании и смогли занять второе место в группе дивизиона В. Всплеском оптимизма стала победа над Бельгией в плей-офф за попадание в лигу А.

Но после "домашних" 3:1 украинцы разгромно проиграли на выезде со счетом 0:3. И вот теперь проблемы продолжились в отборе на ЧМ-2026, на который Ребров со штабом делали большую ставку. Одно очко в матчах против Франции и Азербайджана не добавляет оптимизма перед октябрьским сбором.