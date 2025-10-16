Украинец Артем Довбик не слишком удачно стартовал в этом сезоне. Новый тренер команды Джан Пьеро Гасперини не доверяет украинцу место в основе, а также футболиста критикуют эксперты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voce Giallorossa.
Что сказали о Довбике?
С очередной оценкой Довбика выступил известный итальянский тренер Фабио Капелло. Специалист считает, что атакующее звено римлян является слабым местом в команде.
Это команда, которая полностью доверяет своему тренеру. Она старается максимально реализовать игровые принципы Гасперини. Убежден, что со временем она станет результативнее в атаке, даже несмотря на то, что Довбик не является нападающим топ-уровня. Фергюсон – тоже,
– отметил Капелло.
Напомним, что в свое время Фабио работал в сборной России – с 2012 по 2015 годы. Вместе с ней итальянец провалился на чемпионате мира-2014. Кроме того, Капелло часто увлекался русской культурой.
Кроме этого, тренер возглавлял Реал, Милан, Ювентус, Цзянсу Сунин, сборную Англии и Рому. Последними Капелло руководил с 1999 по 2004 годы и именно при нем "волки" выиграли свое пока последнее чемпионство в 2001 году.
Артем Довбик в Роме
- Украинский форвард стал игроком Ромы летом 2024 года. Трансфер Довбика из Жироны обошелся итальянскому клубу в 30 миллионов евро, сообщает Transfermarkt.
- Дебютный сезон Артема выдался тяжелым для Ромы, которая едва смогла занять 5 место. Однако украинец стал главным голеадором "волков", забив 17 голов за кампанию.
- Летом этого года Рома назначила тренером Джан Пьеро Гасперини, что поставило под сомнения перспективы Довбика в клубе. Кроме того, римляне еще и арендовали центрфорварда Брайтона Эвана Фергюсона.
- В первых матчах ирландец был основным игроком, тогда как Довбик выходил в основном на замену. Однако в матче против Вероны Артем наконец вышел в старте и и забил первый мяч. Между тем Фергюсон до сих пор голов не забивал.
- После шести туров в Серии А Рома делит первую строчку с Наполи, но уступает ему по разнице мячей. В текущем сезоне "волки" победили в семи из восьми матчей.