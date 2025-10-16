Украинец Артем Довбик не слишком удачно стартовал в этом сезоне. Новый тренер команды Джан Пьеро Гасперини не доверяет украинцу место в основе, а также футболиста критикуют эксперты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Voce Giallorossa.

Что сказали о Довбике?

С очередной оценкой Довбика выступил известный итальянский тренер Фабио Капелло. Специалист считает, что атакующее звено римлян является слабым местом в команде.

Это команда, которая полностью доверяет своему тренеру. Она старается максимально реализовать игровые принципы Гасперини. Убежден, что со временем она станет результативнее в атаке, даже несмотря на то, что Довбик не является нападающим топ-уровня. Фергюсон – тоже,

– отметил Капелло.

Напомним, что в свое время Фабио работал в сборной России – с 2012 по 2015 годы. Вместе с ней итальянец провалился на чемпионате мира-2014. Кроме того, Капелло часто увлекался русской культурой.

Кроме этого, тренер возглавлял Реал, Милан, Ювентус, Цзянсу Сунин, сборную Англии и Рому. Последними Капелло руководил с 1999 по 2004 годы и именно при нем "волки" выиграли свое пока последнее чемпионство в 2001 году.

Артем Довбик в Роме