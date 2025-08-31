Довбыком заинтересовался клуб из Английской Премьер-лиги. Нападающий Ромы и лидер сборной Украины попал в шорт-лист самого богатого клуба мира, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

Какой клуб хочет приобрести Довбыка?

По информации источника, Ньюкасл, что будет играть в Лиге чемпионов 2025/2026 связался с Артемом Довбыком. "Сороки" ведут переговоры с украинским футболистом Ромы о переходе.

Английский клуб намерен усилить атаку команды на фоне возможного трансфера Александера Исаака в Ливерпуль. Ньюкасл планирует арендовать Артема Довбыка с правом выкупа футболиста.

К слову. Ньюкасл узнал соперников в основной стадии Лиги чемпионов 2025/2026. "Сороки" сыграют против Барселоны, ПСЖ, Бенфика, Байер, ПСВ, Марсель, Атлетик и Юнион.

Отметим, что не только Ньюкасл рассматривает переход Артема Довбыка. Итальянский Милан также планирует арендовать украинского форварда у Ромы.

Ранее сообщали о том, что Артем Довбык отказался от перехода в Фулхэм, который планировал трансфер нападающего. Украинец определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.