Євген Селезньов із лави запасних стежив за усіма трьома матчами збірної України у груповому раунді Євро-2012. Олег Блохін був незадоволений рівнем нападника, тому не випустив його на футбольне поле. В інтерв'ю Денису Бойку колишній форвард збірної України ще раз пригадав свою реакцію на критику зі сторони українського коуча, пише 24 Канал.

Як Селезньов відреагував на критику Блохіна?

Колишній нападник не приховує, що у той момент був шокований словами легендарного наставника. Критика Олега Володимировича сильно вдарила по Селезньову. Форвард Шахтаря та Дніпра вважає, що таку заяву, яку зробив Блохін, не слід виносити на публіку.

Чесно сказати, що відчув, коли не зіграв жодної секунди на Євро-2012? Це був шок. Це був дуже важкий удар для мене. Ще після інтерв'ю Блохіна, який сказав, що Селезньов не того рівня... Коли це прочитав не тільки я, а й син, тато, мама... Навіщо взагалі це говорити? Олег Володимирович більше нікого не тренував. Тільки Динамо, з яким посів четверте місце в чемпіонаті. Я не кажу, що він поганий, а Селезньов найкращий. Але читати про себе такі речі... Це було дивно. Що я йому поганого зробив?

– сказав Селезньов.

Нагадаємо. На тому Євро-2012 Україна не змогла вийти із групи, здобувши лише одну перемогу над Швецією 2:1. Водночас підопічні Блохіна програли Франції (0:2) та Англії (0:1).

До слова, в інтерв'ю Бойку Селезньов розповів, чим займається після закінчення кар'єри футболіста.

Нещодавно сам Олег Блохін в інтерв'ю Ігорю Циганику відповів не слова Артема Мілевського про "Золотий м'яч". Ексфорвард Динамо закидав, що Олег Володимирович приносив нагороду навіть на тренування.

"Такого ніколи у житті не було. Мені абсолютно це не подобається. І те, що я говорив: "Та я би зараз забив". Такого не було. Це все байки. Якщо він хоче таке розповідати, то нехай Артем розказує", – розповідав Блохін.

