Евгений Селезнев рассказал, что является одним из советников министра молодежи и спорта. Бывший футболист не стал раскрывать деталей своей должности и обязанностей, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

Чем занимается Евгений Селезнев?

Кроме этого Селезнев не забывает о любимом футболе. Евгений играет за ветеранов и медийную команду из Днепра Армат.

Занимаюсь, работаю. Я советник министра молодежи и спорта. Больше по спорту. Особенно, чтобы что-то выделить, то ничего,

– сказал Селезнев.

Напомним, что в августе текущего 2025 года Селезнев во второй раз стал отцом. У Евгения родился сын, которого назвали Александром.

В марте 2023-го Селезнев повесил бутсы на гвоздь. После чего была информация, что экс-форвард занимал должность спортивного директора Днепра-1. Однако в комментарии BuckarooBanzai Селезнев сообщил, что не работал как спортивный директор, а работал в Днепре-1 как Евгений Селезнев, не объяснив своих обязанностей.

Кроме этого попадал в языковой скандал в июне этого года.

Что известно о футбольной карьере Евгения Селезнева?