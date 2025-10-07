Евгений Селезнев рассказал, что является одним из советников министра молодежи и спорта. Бывший футболист не стал раскрывать деталей своей должности и обязанностей, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.
Чем занимается Евгений Селезнев?
Кроме этого Селезнев не забывает о любимом футболе. Евгений играет за ветеранов и медийную команду из Днепра Армат.
Занимаюсь, работаю. Я советник министра молодежи и спорта. Больше по спорту. Особенно, чтобы что-то выделить, то ничего,
– сказал Селезнев.
Напомним, что в августе текущего 2025 года Селезнев во второй раз стал отцом. У Евгения родился сын, которого назвали Александром.
В марте 2023-го Селезнев повесил бутсы на гвоздь. После чего была информация, что экс-форвард занимал должность спортивного директора Днепра-1. Однако в комментарииСелезнев сообщил, что не работал как спортивный директор, а работал в Днепре-1 как Евгений Селезнев, не объяснив своих обязанностей.
Кроме этого попадал в языковой скандал в июне этого года.
Что известно о футбольной карьере Евгения Селезнева?
- В Украине поиграл за Шахтер, Арсенал Киев, Днепр, Колос и Минай.
- Также Селезнев имеет зарубежный опыт. Поиграл в Турции и Испании, к сожалению, имеет опыт игр в России.
- Его последним клубом в карьере был Минай (17 матчей).
- Дважды был лучшим бомбардиром УПЛ (2010/2011 и 2011/2012).
- Победитель Кубка УЕФА-2008/2009 с Шахтером (теперь – Кубок Европы).
- Чемпион Украины, обладатель Кубка и Суперкубка страны, а также завоевывал два трофея в Турции.