Языковой скандал с участием Евгения Селезнева и блогера случился во время поединка медиалиги между командами Армат и Odessa Football Media Team. 24 Канал подготовил материал о главных событиях инцидента.

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Что не поделили Селезнев и блогер

В субботу, 14 июня, в Киеве на стадионе Левого Берега состоялся матч медийных команд Армат из Днепра и Odessa Football Media Team. Для одесской команды это был первый официальный поединок в рамках медиалиги.

Во время матча произошел спор между Евгением Селезневым и блогером Ренатом Попружным. 16-летний парень сделал замечание, мол, легендарный футболист разговаривает на русском.

Это возмутило Евгения. Он сказал парню, что не ему решать, на каком языке разговаривать. Видео с языковым инцидентом попало в сеть и набрало большое количество просмотров.

Видео спора между Селезневым и блогером

Кто такой Ренат Попружный

16-летний блогер Ренат Попружный (RENEPRO) снимает ролики для тиктока на футбольную тематику. На его канал подписано более 800 тысяч пользователей.

После скандала с Селезневым парень опубликовал видео, в котором дал свою версию событий. Он отметил, что сам в быту общается на русском, а вот в медиасфере – на государственном.

Парень заявил, что опубликовал видео не ради хайпа. Для него стало неожиданностью, что его спор с Селезневым набрал так много просмотров.

Ренат Попружный на одном из матчей / фото из инстаграма блогера

На каком языке общается Селезнев

Евгений Селезнев до начала полномасштабной войны общался на русском языке. В 2016 году форвард даже уехал в Россию, где играл за краснодарскую Кубань.

Военная агрессия северного соседа изменила взгляды Евгения. Он сознательно начал разговаривать на украинском и помогать военным на фронте.

Сейчас Селезнев выступает за медиакоманду Армат из города Днепр. После языкового скандала с блогером появилось видео, на котором Евгений дает наставление команде Армат на украинском языке. Отметим, что во время интервью экс-звезда Днепра тоже отвечает на государственном.

Видео, как Селезнев дает наставления команде

Как одесский клуб отреагировал на скандал

Медиафутбольный клуб Odessa Football Media Team отреагировал на скандал. На официальной странице одесситов было опубликовано заявление.

В нем клуб осудил поведение своего игрока, назвав его провокативным. Отдельно отмечается роль отца Рената – Артема Попружного, который создал конфликтную ситуацию.

Сам факт публикации этого видео выглядит как сознательная провокация, цель которой – создание конфликта там, где его не было. Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе – это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается,

– говорится в заявлении клуба.

Одесская команда попрощалась с Попружным / фото из инстаграма клуба

В понедельник, 16 июня, клуб решил разорвать отношения с Ренатом Попружным и попрощался с ним. В команде пожелали парню сделать выводы из произошедшего.