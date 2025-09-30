В украинском футболе было несколько громких браков, которые становились темой для обсуждения. 24 Канал подготовил материал, кто из украинских футболистов связан родственными узами с влиятельными семьями.

Как Биловар женился на дочери президента Динамо?

В 2010-х годах итальянские таблоиды наперегонки делились подробностями романа между игроком Милана Алешандре Пато и дочерью владельца "россонери" Сильвио Берлускони – Барборой. Впрочем, в нашем футболе есть не менее яркая история.

28 июля 2023 года защитник Динамо Кристиан Биловар официально женился на Яне Суркис – дочери президента "бело-синих" Игоря Суркиса. В конце 2024 года у динамовской пары родился сын, которого назвали Александром.

Кристиану сильно достается от требовательных болельщиков Динамо, особенно после неудачных матчей. 24-летнего футболиста упрекают, что его держат в команде из-за родственных связей с Игорем Михайловичем.

Сам Биловар в интервью Tribuna.com рассказал, что в расположении команды относится к тестю, как футбольному функционеру.

Не могу сказать, что мы проговаривали эту тему, потому что проговаривать должны те, кто чего-то не понимает. А мы все умные люди. Когда нахожусь в расположении команды, в пределах тренировочной базы Динамо, то Игорь Михайлович для меня такой же президент, как и для каждого футболиста,

– рассказал Биловар.

А вот свои игры за Динамо Кристиан не обсуждает с президентом клуба, ведь для этого есть главный тренер команды.

"О футболе могу поговорить только о матчах Лиги чемпионов. А относительно моей игры и игры Динамо Киев, то Игорь Михайлович, как я знаю, в очень хороших отношениях с нашим главным тренером. Поэтому ему есть с кем обсуждать игры Динамо", – рассказал игрок Динамо.

Отметим, что Кристиан и Яна познакомились еще в 2015 году, когда были подростками. Отец защитника Динамо – Руслан Биловар занимал высокие должности в прокуратуре. Поэтому Кристиан вырос в богатой и влиятельной семье. Кстати, защитника Динамо вместе с женой неоднократно замечали в Монако.

Как Швед судился с экс-супругой за имущество?

Марьян Швед молниеносно ворвался на футбольный Олимп. Талантливый вингер ярко дебютировал в Карпатах при Игоре Йовичевиче и подписал контракт с испанской Севильей. В личной жизни события развивались не менее стремительно.

В 2016 году Марьян женился на Ольге Гринкевич – дочерью львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. На тот момент футболисту было 19 лет и он был игроком Севильи. В 2019 году у пары родилась дочь Мия. Однако уже через три года Ольга Гринкевич инициировала расторжение брака. Она объяснила это ухудшением семейных отношений.

В начале 2024 года вспыхнул громкий коррупционный скандал с Игорем Гринкевичем, который занимался поставками товаров для Минобороны Украины. Тогда выяснилось, что в мае 2023 года Марьян решил отсудить часть имущества. Бывший зять Гринкевичей претендовал на квартиры в Киеве и земельный участок в Киевской области.

Дочь Гринкевича тоже была фигуранткой громкого скандала. Летом 2023 года Ольга опубликовала фото с "золотого вагона" Укразализныци, который используется для дипломатических рейсов. В частности в нем ехал экс-премьер Великобритании Руши Сунак. Аренда такого вагона стоит 34 тысячи гривен.

Брак Селезнева с дочерью миллионера

В августе 2025 года экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев во второй раз стал отцом. У его жены Валерии родился сын, которого назвали Александром.

Об этом браке мало информации в сети. Известно, что Валерия – дочь известного днепропетровского бизнесмена Геннадия Аксельрода, которого застрелили в 2012 году.

Бывший коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман в интервью таблоиду BLIK.ua рассказал, что благодаря этому браку Евгений избавился от вредной привычки.

"Женя – мой близкий приятель. Сейчас женился на девушке из моего дома, которую я знал еще десятилетним ребенком. Насколько мне известно, одним из условий его нынешней жены было то, чтобы Женя закончил с алкоголем, и он это сделал. Да, курит айкос на нервах, один стик за другим, но вообще не пьет", – рассказал Фридман.

О Валерии известно, что у нее был неудачный первый брак. Сейчас у них с Евгением прекрасные отношения, а 20 июля 2025 года жена поздравляла своего мужа с 40-летием.

Как Загорулько стал президентом клуба, который финансирует его тесть?

Форвард Артур Загорулько за время футбольной карьеры успел поиграть за Шахтер, Зарю, Ворсклу, Олимпик и Рух. В 2019 году нападающий подписал контракт с винницкой Нивой, а спустя два года неожиданно стал играющим президентом клуба.

В СМИ сразу появилась информация, что Загорулько – зять влиятельного бизнесмена. Артур женат на Анне Барцось, дочерью известного винницкого предпринимателя и бывшего депутата облсовета Владимира Барцося. Сам футболист рассказывал, что семья Барцося спонсировала Ниву еще до его назначения президентом.

Женат ли Кравец на дочери вице-президента Динамо?

Недавно Артем Кравец в откровенном интервью Игорю Бурбасу сообщил о коррупции в Динамо. В частности экс-советник президента клуба Игоря Суркиса рассказал об откатах в академии "бело-синих".

В ответ некоторые эксперты упрекали форварда его родственными связями. Вроде бы он был зятем вице-президента Динамо Леонида Ашкенази. Однако сам футболист назвал эти слухи "абсолютным бредом".

Полный бред. Понять не могу, откуда взялись эти разговоры. Аня (супруга Кравца – 24 Канал) – простая девушка из Червонограда Львовской области, ее родители никакого отношения к футболу не имеют,

– заявил Кравец в комментарии Спорт-Экспресс в Украине.

Поэтому обвинения в адрес Артема оказались безосновательными.

Отметим, что Артем познакомился с Анной еще в 2008 году. В 2010-м пара поженилась. Они воспитывают 8-летних близнецов Ивана и Владислава.

В 2020 году брак едва не распался. Однако из-за коронавируса они не успели юридически оформить развод. Через некоторое время Артем и Анна возобновили отношения.

Браки известных футболистов с дочерьми бизнесменов и политиков остаются в центре внимания прессы, но для самих игроков главным остается поддержка и согласие в семье.