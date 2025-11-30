Хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:1. Этот поединок стал особенным для капитана "цапель" Лионеля Месси, который побил исторический рекорд, сообщает 24 Канал со ссылкой на TNT Sports.

Какое достижение покорилось Месси?

Аргентинец вышел в основном составе своей команды и провел на поле всю игру. На 67-й минуте он отдал результативную передачу на Матео Сильветти и она стала эпохальной.

Месси довел свое общее количество голевых пасов в карьере до 405. Это позволило ему побить абсолютный рекорд мирового футбола, которым владел Ференц Пушкаш.

Легендарный венгерский форвард имел в своем активе 404 ассиста. Он завершил игровую карьеру в далеком 1966 году и все это время удерживал пальму первенства.

Как Месси установил исторический рекорд: смотрите видео

Что эта победа означает для Интер Майами?

Благодаря разгромной победе над Нью-Йорк Сити "цапли" вышли в финал Кубка МЛС. Они впервые в истории стали победителями Восточной конференции.

В решающем поединке подопечные Хавьера Маскерано сыграют против канадского Ванкувера Уайткэпс, который выиграл Западную конференцию. Игра состоится 6 декабря и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Смотрите видеообзор матча Интер Майами – Нью-Йорк Сити

Что известно о карьере Месси в США?