Хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:1. Этот поединок стал особенным для капитана "цапель" Лионеля Месси, который побил исторический рекорд, сообщает 24 Канал со ссылкой на TNT Sports.
Какое достижение покорилось Месси?
Аргентинец вышел в основном составе своей команды и провел на поле всю игру. На 67-й минуте он отдал результативную передачу на Матео Сильветти и она стала эпохальной.
Месси довел свое общее количество голевых пасов в карьере до 405. Это позволило ему побить абсолютный рекорд мирового футбола, которым владел Ференц Пушкаш.
Легендарный венгерский форвард имел в своем активе 404 ассиста. Он завершил игровую карьеру в далеком 1966 году и все это время удерживал пальму первенства.
Как Месси установил исторический рекорд: смотрите видео
Что эта победа означает для Интер Майами?
Благодаря разгромной победе над Нью-Йорк Сити "цапли" вышли в финал Кубка МЛС. Они впервые в истории стали победителями Восточной конференции.
В решающем поединке подопечные Хавьера Маскерано сыграют против канадского Ванкувера Уайткэпс, который выиграл Западную конференцию. Игра состоится 6 декабря и начнется в 21:30 по киевскому времени.
Смотрите видеообзор матча Интер Майами – Нью-Йорк Сити
Что известно о карьере Месси в США?
Лионель подписал контракт с Интер Майами в июле 2023 года.
Он провел за "цапель" 87 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 42 результативные передачи, став лучшим бомбардиром и ассистентом клуба (данные Transfermarkt).
Помог команде добыть свои первые трофеи в истории – Кубок лиг и чемпионство в регулярном чемпионате, к которым теперь добавил "золото" Восточной конференции.
Его действующее соглашение с "цаплями" рассчитано до конца 2028 года.