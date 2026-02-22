Аль-Наср Роналду грав з Аль-Хазмом, і Кріштіану відзначився дублем. Саме перший гол вчергове записав його в історію світового спорту, пише Marca.
Дивіться також Кейн досяг величі Роналду та Мессі: який рекорд підкорився нападнику Баварії
Який рекорд встановив Роналду?
За словами відомого футбольного журналіста Фабріціо Романо, гол Кріштіану у ворота Аль-Хазма став для нього 500-им після того, як гравцеві виповнилося 30 років.
Для розуміння масштабів цього досягнення, потрібно мати на увазі, що менш ніж 30 футболістів в історії гри змогли записати до активу пів тисячі м'ячів за всю свою кар'єру, незалежно від віку.
Скільки Кріштіану залишається до 1000 голів?
- Проте мета Роналду полягає в тому, що стати першим футболістом, кому офіційно підкориться позначка у 1000 голів за професійну кар'єру.
- Наразі на "лічильнику" у КріРо 964 взяття воріт. Залишається 36 – і португалець мріяв сягнути чотиризначного числа на чемпіонаті світу, який цього літа прийматимуть США, Канада і Мексика, хай навіть зараз такий темп здається все ж неможливим.
- Втім навіть однією своєю участю у Мундіалі Роналду вже стане рекордсменом. Ще нікому, навіть легендарному Пеле, не вдавалося зіграти на шести Кубках світу.