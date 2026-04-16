Он вышел в старте против Баварии и забил на 42-й минуте. Этим голом Мбаппе установил рекорд: первым в истории забил 10 мячей в выездных матчах одного сезона Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов, сообщает Opta.
В каких матчах забивал Мбаппе?
Французу это удалось лишь в четырех выездных матчах Лиги чемпионов, и в одном из них, против Олимпиакоса, форвард отметился покером.
Все голы Мбаппе в гостевых поединках Лиги чемпионов:
Кайрат (Алматы) – хет-трик (30 сентября, 2-й тур группового этапа)
Олимпиакос – покер (26 ноября, 5-й тур группового этапа)
Бенфика – дубль (28 января, 8-й тур группового этапа)
Бавария – 1 гол (15 апреля, ответный матч 1/4 финала)
Кто еще смог установить такой рекорд?
Как сообщает AS, благодаря этому форвард попал в элитный клуб из лишь четырех игроков, которым это удавалось ранее – среди них Карим Бензема, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду.
Наибольшее количество голов за один сезон Лиги чемпионов:
17 голов – Криштиану Роналду (сезон 2013/2014)
16 голов – Криштиану Роналду (сезон 2015/2016)
15 голов – Килиан Мбаппе (сезон 2025/2026)
15 голов – Роберт Левандовски (сезон 2019/2020)
15 голов – Карим Бензема (сезон 2021/2022)
15 голов – Криштиану Роналду (сезон 2017/2018)
Мбаппе не хватило двух мячей до рекорда Роналду, но он все же превзошел лучшее достижение Месси за сезон – 14 голов в кампании 2011/2012 за Барселону.
Кто забивал еще в ответном матче Бавария – Реал?
- По данным Flashscore, матч начался с быстрого гола: Арда Гюлер использовал ошибку обороны Баварии и открыл счет.
- Хозяева оперативно ответили – Александар Павлович сравнял после розыгрыша стандарта. Далее игра превратилась в обмен голами: Гюлер снова вывел Реал вперед, однако Гарри Кейн до перерыва восстановил равновесие. Перед самым свистком на перерыв Килиан Мбаппе вновь обеспечил преимущество мадридцам.
Во втором тайме ключевым моментом стало удаление Эдуардо Камавинги в конце встречи. После этого Бавария реализовала численное преимущество: Луис Диас забил на 89-й минуте, а Майкл Олисе установил окончательный результат в компенсированное время.
В итоге Бавария победила 4:3 в матче и 6:4 по сумме двух игр, выбила Реал и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ.