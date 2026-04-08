Матч оказался напряженным и богатым на моменты. 24 Канал расскажет, как прошла игра четвертьфинала Лиги чемпионов.

Кто был фаворитом матча?

Реал удерживает рекорд по количеству титулов в Лиге чемпионов, тогда как Бавария традиционно доминирует в Германии и демонстрирует сильные выступления в еврокубках.

Однако фаворитом встречи считалась именно Бавария.

Матч ожидался чрезвычайно ровным и напряженным. Из-за важности первого поединка и поддержку домашних трибун Реала, результат оставался непредсказуемым, а шансы на ничью или плотный счет – высокими.

Реал – Бавария 1:2

Голы: Мбаппе, 74 – Диас, 41, Кейн, 46

Матч начался с атак Баварии – уже в начале немецкая команда создала несколько опасных моментов. Однако Реал быстро ответил и также активно пошел вперед, пытаясь атаковать ворота соперника.

Большинство ударов летели мимо ворот или были отбиты голкиперами. Особенно опасным моментом стал эпизод, когда Андрей Лунин отбил мяч, но добивание игрока Баварии привело к тому, что мяч с линии ворот выбил футболист Реала.

Также стоит отметить сэйвы Мануэля Нойера. Позже Винисиус Жуниор оказался на свободном пространстве на границе штрафной и нанес сильный эффектный удар в правый нижний угол, но Нойер снова спас ворота, отбив мяч руками.

На 41-й минуте матча был забит первый гол, автором которого стал Луис Диас.

Второй гол был забит почти сразу – на 21-й секунде второго тайма. На этот раз отличился Гарри Кейн, который пробил с границы штрафной и попал в правый нижний угол ворот. Результативную передачу ему отдал Микаэль Олисе.

После этого Бавария сразу создала еще один опасный момент, но Лунин совершил сейв. На 56-й минуте голкипер Реала снова спас команду, отразив еще один удар соперника. Во втором тайме немцы выглядели еще более агрессивно в атаке.

В то же время Винисиус Жуниор имел неплохой шанс: он пробил из пределов штрафной, однако мяч пролетел всего в нескольких сантиметрах от правой стойки и покинул поле. Позже Килиан Мбаппе нанес удар из той же зоны в левый нижний угол, но Мануэль Нойер в прыжке отбил мяч, сохранив ворота Баварии нетронутыми.

Килиан Мбаппе получил поперечную передачу в штрафной и нашел свободную позицию для удара, но попытка оказалась неудачной – мяч прошел мимо правой стойки ворот.

На 74-й минуте Реал наконец отличился голом: забил Килиан Мбаппе после паса от Трента Александера-Арнольда.

Впервые с 2001 года Реал терпит поражение от Баварии на своем поле.

40-летний Мануэль Нойер получил звание лучшего игрока матча на "Сантьяго Бернабеу". Голкипер провел невероятный поединок, сделав 9 сейвов против Реала.

Все решится в ответном матче между Баварией и Реалом, который состоится 15 апреля в Мюнхене.