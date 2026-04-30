Зірковий португалець продовжує штампувати голи у місцевій Про Лізі та наближається до свого першого чемпіонства. У середу, 29 квітня, Роналду зі своїм Аль-Насром знову переміг, повідомляє 24 Канал.

Скільки голів забив Роналду?

В рамках 30-го туру підопічні Жорже Жезуша бились із Аль-Ахлі, який посідає третє місце. Аль-Наср не без проблем, але дотиснув опонента під завісу другого тайму.

Господарі забили два "сухих" голи і перший з них – на рахунку Роналду. Португалець відгукнувся на подачу Феліша з кутового та головою пробив ексворотаря Челсі Менді.

Для Кріштіану це ювілейний 970-ий гол в кар'єрі. Португалець продовжує впевнено крокувати до космічної планки у 1000 голів, тепе до позначки залишилось 30 точних ударів.

Це була дуже складна гра. Ми знали, що нам доведеться зустрітися з однією з найкращих команд ліги. Думаю, перший тайм був технічно напруженим, але у другому ми грали краще. Ми створили більше моментів і, звичайно ж, заслужили на перемогу, тому що забили два голи,

– заявив Роналду в інтерв'ю Record.

Ще один м'яч у цій зустрічі на рахунку колишньої зірки Баварії Кінгслі Комана. Ця перемога стала для Аль-Насра аж 20-ю поспіль у всіх турнірах.

Як справи у Роналду в сезоні 2025 – 2026?